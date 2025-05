Maltempo Italia: più di 60.000 fulmini e danni dopo il passaggio dei temporali

Un inizio di settimana all'insegna del forte maltempo in Italia complice il passaggio di una serie di sistemi perturbati che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse regioni. In particolare tra le zone più colpite ci sono le regioni del Centro-Nord.

Piogge e temporali in Italia con fulmini e grandinate

L'Italia è stata colpita da una forte ed intensa ondata di maltempo che ha raggiunto il suo culmine nella giornata di martedì 20 maggio 2025. Tra le zone più colpite ci sono sicuramente le regioni del Centro-Nord dove sono state diramate allerte meteo per piogge e criticità.

Si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e diffusi con un clima instabile e variabile. Nelle regioni settentrionali ci sono stati rovesci e temporali di forte intensità con una attività elettrica vivace con più di 60 mila fulmini. Non solo, nubifragi e grandinate con un accumulo di piogge di oltre 200 mm in pochissime ore.

Uno scenario preoccupante che ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità in particolare nelle zone di collina e pedemontane per il rischio di possibili frane e smottamenti.

Quali sono le regioni più colpite dal maltempo degli ultimi giorni?

Tra le regioni più colpite dal sistema perturbato degli ultimi giorni ci sono sicuramente quelle del Nord Italia. In particolare il Piemonte dove si sono registrati danni e criticità importanti nelle zone del Pinerolese e nelle valli Tanaro, Varaita e Stura con smottamenti, allagamenti di sottopassaggi e la chiusura di alcune strade. Anche la città di Torino è stata colpita da un violento nubifragio. Non da meno anche la Liguria dove si sono registrate esondazioni nel Ponente e nel Levante con fiumi in piena e frane.

Criticità importanti anche in Lombardia nelle zone centro-occidentali e lungo l’Appennino pavese con piogge e temporali insistenti che hanno causato problemi di drenaggio in città. Infine da segnalare criticità anche in Emilia Romagna, in particolare nella pianura modenese e lungo le colline piacentino-parmensi, ma anche in Toscana dove si sono registrate mareggiate lungo la costa.