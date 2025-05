Meteo, Maltempo Emilia Romagna, alluvione a Forlì: strade e scantinati allagati

Il maltempo torna a flagellare l'Emilia-Romagna, e in particolare Forlì, colpita oggi da un’alluvione che ha causato disagi, allagamenti e l’evacuazione di alcune aree della città. Le forti piogge delle ultime ore hanno fatto esondare il fiume Montone, portando l’acqua a invadere diverse zone urbane e rurali.

Maltempo Emilia Romagna, danni e disagi: centinaia di interventi dei vigili del fuoco

La Protezione Civile e i vigili del fuoco sono al lavoro da ore per gestire l’emergenza. Oltre 300 gli interventi effettuati nella provincia di Forlì-Cesena per liberare cantine, abitazioni e sottopassi allagati. Alcune strade provinciali risultano chiuse per frane o presenza di acqua sulla carreggiata.

#Maltempo #ForlìCesena, 70 interventi svolti in provincia: per tutta la notte #vigilidelfuoco al lavoro, soccorse alcune persone in difficoltà in strutture allagate in zona Ca Ossi, Vecchiazzano e S. Martino in Strada. Situazione migliorata, in corso prosciugamenti [#21maggio 9] pic.twitter.com/TlXhamaVCj — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 21, 2025

Evacuazioni e scuole chiuse: la risposta delle autorità locali

Il Comune di Forlì ha disposto l’evacuazione preventiva di alcune famiglie residenti in prossimità degli argini a rischio. Le scuole sono rimaste chiuse per precauzione, mentre è stato attivato un centro per gli sfollati. Le autorità hanno raccomandato di evitare gli spostamenti non necessari.

⛈️Video di Fabio Mengoli, per Meteo-PedemontanaForlivese, degli allagamenti a Forlì dopo il nubifragio che ha scaricato in città 70 mm di pioggia.



Via Risorgimento allagata, come anche Vecchiazzano, viale dell'Appennino, via Piancastelli, Decio Raggi, Gervasi, Bertini. pic.twitter.com/eFoyOVyEac — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) May 21, 2025

Il ricordo dell’alluvione del 2023 e l’allerta meteo ancora in corso

Il territorio è ancora fortemente segnato dall’alluvione del maggio 2023 e la popolazione vive con apprensione queste nuove criticità. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico estesa a tutta la Romagna.