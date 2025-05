Maltempo in Piemonte, grandinate a Strambino e Andorno Micca - Foto e video

Una forte ondata di maltempo sta colpendo in questi giorni alcune aree del Piemonte con temporali e grandinate. Proprio nelle scorse ore, una grandinata con chicchi che arrivavano a dimensioni di ben 3 cm di diametro, si è abbattuta sul comune di Strambino, in provincia di Torino. Ma vediamo nel dettaglio la situazione.

Maltempo in Piemonte, grandinate a Strambino - Video

Sono diversi i temporali che stanno colpendo alcune zone della regione Piemonte. In particolare, locali nubifragi e grandinate sono in atto su diverse aree come Eporediese, Saluzzese e Vercellese.

Nelle scorse ore, come anticipato, una impressionante grandinata con chicchi fino a 3 cm di diametro si è abbattuta sul comune di Strambino, nel Torinese. La cittadina si è ritrovata ricoperta di bianco proprio a causa della grandine che si è depositata sulle strade e sui tetti delle case.

⛈️ Nel pomeriggio di oggi un violento temporale ha colpito il Biellese. Nel video, di Pietro Lanza, la forte grandinata che ha colpito il comune di Andorno Micca, nel Biellese



Foto di Marco Vigna sempre da Andorno Micca. pic.twitter.com/YxL0YDKQL4 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) May 21, 2025

Grandinata ad Andorno Micca (Biella)

Il maltempo che sta interessando il Piemonte già dalle prime ore del pomeriggio di ieri, mercoledì 21 maggio 2025, aveva dato prova del suo impatto sulla regione a causa di un’altra violenta grandinata che aveva colpito in quel caso il Comune di Andorno Micca, in provincia di Biella, ricreando di conseguenza le stesse scene caratterizzate da strade e abitazioni ricoperte di bianco a causa della grandine.

Situazione oggi 22 maggio 2025

Anche in queste prime ore di giovedì 22 maggio 2025, il maltempo in Piemonte ha dato prova della sua insistenza su diverse aree della regione. Con un comunicato, Arpa Piemonte, per oggi aveva già da ieri diramato un’allerta meteo gialla che prevedeva “piogge diffuse e temporali localmente anche forti o molto forti con grandine e raffiche di vento, più diffusi al mattino e più localizzati sulle zone meridionali al pomeriggio”.