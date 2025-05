Meteo: venerdì 23 maggio ancora temporali. Le zone interessate

L’ultima perturbazione (la numero 7 del mese) domani, venerdì 23 maggio, si allontanerà gradualmente dall’Italia, ma lascerà dietro di sé tanta instabilità che nel corso della giornata favorirà ancora la formazione di rovesci e temporali, specie al Nordest e nelle regioni centrali.

Nel fine settimana è atteso un sensibile miglioramento delle condizioni meteo, con prevalenza di tempo soleggiato e poche piogge: l’instabilità residua nella giornata di sabato 24 infatti porterà qualche temporale più che altro sulle zone montuose della Penisola, mentre domenica 25 sono attesi pochi piovaschi che si concentreranno prevalentemente all’estremo Sud.

Fino a domani (venerdì) al Sud si farà sentire un po’ di caldo, mentre al Centro-Nord le temperature rimarranno nella norma o leggermente al di sotto, poi nel fine settimana è atteso un calo termico anche nelle regioni meridionali. La prossima settimana, in base alle attuali proiezioni, inizierà con un lunedì 26 stabile e asciutto praticamente in tutta Italia, ma già per martedì 27 è probabile un nuovo peggioramento al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per venerdì 23 maggio

Prevalenza di tempo bello al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali isolati su Venezie, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Campania, nord della Puglia, Calabria e Sicilia Orientale.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo al Nordest e al Centro; ancora punte fino a 27-28 gradi al Sud e Isole. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per sabato 24 maggio

Cielo nuvoloso sulle regioni del medio adriatico, con piogge isolate su Abruzzo e Molise. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, con isolati rovesci e temporali, nel corso del giorno, su Alpi, Appennino Settentrionale, Ponente Ligure, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in sensibile diminuzione al Sud e Isole Maggiori, in crescita invece in gran parte del Nordest.