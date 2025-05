Meteo, verso un weekend più stabile: la tendenza

Per il fine settimana si confermerebbe la tendenza a condizioni mediamente più stabili sull’Italia con un’alta pressione in rinforzo a iniziare dalle regioni settentrionali.

Sabato una nuvolosità irregolare potrà ancora sfilare su Abruzzo, Molise, Sud peninsulare e Sicilia con la possibilità di qualche breve pioggia sporadica, più probabile tra la Calabria e la Sicilia orientale. Tra la tarda mattina e il pomeriggio aumenta l’instabilità con il rischio di locali rovesci o temporali, oltre che nelle zone interne dell’Abruzzo, anche sul Lazio centro-meridionale e tra l’interno e il sudest della Sardegna. Nel resto del Centronord dovrebbero prevalere le schiarite con un po’ di nuvolosità cumuliforme in sviluppo in giornata nelle aree montuose associata a brevi e sporadici rovesci pomeridiani lungo le Prealpi e l’Appennino ligure. Temperature massime in calo su medio Adriatico, Sud e Sicilia; lievi aumenti al Nordest e sulla Toscana; valori in generale leggermente sotto le medie per lo più compresi tra 17 e punte di 23-25 gradi. Venti moderati di Maestrale nei canali delle Isole, locali rinforzi dai quadranti settentrionali anche su Adriatico, Ionio e Sardegna.

Tendenza meteo: weekend del 24-25 maggio più stabile quasi ovunque (per poco)

Domenica tendenza ad un ulteriore miglioramento con nubi variabili e gli ultimi locali rovesci concentrati tra Calabria, nord ed est della Sicilia; molte le aree soleggiate e assenza di piogge nel resto d’Italia. In giornata le frange nuvolose più meridionali di una perturbazione in transito oltralpe lambiranno il Nord determinando innocui e temporanei annuvolamenti soprattutto tra il Nordovest e il settore alpino. Temperature in ulteriore lieve calo su Salento, Calabria e Sicilia, valori in prevalenza in rialzo altrove. Giornata piuttosto ventosa per venti settentrionali moderati o tesi in tutto il Centrosud e nelle Isole.

La settimana prossima dovrebbe poi esordire con diffuse condizioni anticicloniche. Lunedì quindi tempo stabile e prevalentemente soleggiato da nord a sud (qualche annuvolamento in più lungo le Alpi) e temperature in generale aumento verso valori più vicini alla norma.



In seguito, pur in un contesto di elevata incertezza, l’alta pressione dovrebbe tornare a indebolirsi a iniziare dal Nord che già martedì potrebbe vivere una nuova fase di instabilità. Per conferme e dettagli più attendibili di questa evoluzione si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.