Meteo: forte maltempo oggi (22 maggio) al Nord! Rischio criticità

Una nuova perturbazione (la numero 7 del mese) oggi (giovedì 22 maggio) porterà maltempo al Centro-Nord, con piogge che localmente risulteranno anche di forte intensità, specie nelle regioni settentrionali, con la possibilità quindi che si creino delle criticità. Venerdì 23 questa perturbazione lascerà degli strascichi soprattutto al Nord-Est e nel Centro, con residua instabilità che favorirà la formazione di numerosi temporali.

Nel fine settimana un’altra perturbazione proveniente dal Nord Africa lambirà appena le estreme regioni meridionali, mentre nel resto d’Italia la situazione meteo risulterà sarà più tranquilla, fatta eccezione per un po’ di instabilità che renderà ancora possibili degli isolati scrosci di pioggia sui rilievi del Nord e su parte del Centro, più che altro nella giornata di sabato 24.

Fino a venerdì al Sud si avvertirà un po’ di caldo anomalo, mentre al Centro-Nord le temperature rimarranno nella norma o leggermente al di sotto. Poi, nel fine settimana, è atteso un calo termico anche nelle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 22 maggio)

Prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: piogge diffuse, con temporali localmente intensi, sulle regioni settentrionali; a carattere più isolato, rovesci e temporali anche su Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Temperature massime in deciso calo al Nord con valori inferiori alla norma, in rialzo invece nelle regioni centrali adriatiche: ancora punte fino a 27-28 gradi al Sud e Isole. Ventoso al Centro-Nord e in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 23 maggio

Ampie schiarite già a inizio giornata al Nord-Ovest e in Puglia. Nuvole altrove con piogge su medio-alto Adriatico e zone interne del Centro-Sud. Nel pomeriggio isolati rovesci o brevi temporali su Alpi Marittime, Prealpi lombarde e orientali, Friuli, zone interne del Centro e rilievi orientali della Sicilia. Tempo più stabile con maggiori schiarite altrove.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo al Centro; ancora punte intorno ai 27 gradi al Sud e Isole. Venti in parziale attenuazione.