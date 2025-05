Meteo, dal 23 maggio nuovi impulsi instabili: la tendenza

Nella giornata di venerdì la perturbazione n.7 si allontanerà gradualmente verso i Balcani, concedendo un progressivo miglioramento. Alle sue spalle, tuttavia, l’atmosfera resterà instabile, con il rischio ancora di alcune precipitazioni, a prevalente carattere di rovesci o temporali isolati. I fenomeni saranno più probabili su regioni di Nord-Est, Lombardia, zone interne di Toscana e Lazio, Umbria, regioni centrali adriatiche, nord della Campania e della Puglia. Nel resto del Paese il tempo dovrebbe risultare asciutto e con maggiore spazio per le schiarite.

Le temperature resteranno elevate e oltre la norma al Sud e sulla Sicilia dove si potranno sfiorare di nuovo i 30 gradi, mentre al Centro-Nord e sulla Sardegna i valori saranno più vicini alla norma.

Da segnalare, inoltre, il Maestrale sulla Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Tendenza meteo: ancora temporali dal 23 maggio

La tendenza per il fine settimana resta ancora molto incerta: sabato condizioni di spiccata variabilità, con periodi soleggiati più duraturi e tempo generalmente asciutto al Nord-Ovest. Locali episodi di instabilità pomeridiana potrebbero interessare il Nord-Est e il Centro, specie le aree interne e montuose.

A fine giornata tempo in peggioramento al Sud e sulla Sicilia, raggiunte da una perturbazione nord africana (la n.8), i cui effetti dovrebbero manifestarsi nel corso della domenica, con precipitazioni sparse, più diffuse e localmente intense tra Calabria e Sicilia. Ma, come detto, si tratta di un’evoluzione facilmente soggetta a modifiche importanti nei prossimi aggiornamenti. Continuate a seguirci.