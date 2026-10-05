Maltempo in Spagna, nubifragi tra Barcellona e Valencia: in 6 ore la pioggia di un mese e si registrano 2 vittime - Video

È stata una giornata di maltempo eccezionale quella trascorsa ieri in Spagna soprattutto nella parte orientale del Paese, dove le piogge torrenziali e i temporali hanno colpito in modo particolare la Catalogna, mentre nei giorni precedenti il maltempo si era concentrato sulla Comunità Valenciana.

Tra Barcellona e le zone costiere che si affacciano sul Mediterraneo gli accumuli di poggia hanno superato i 200 millimetri in poche ore.

Ondata di maltempo in Spagna, nubifragi a Barcellona e Valencia: 2 vittime e una persona dispersa

Il bilancio più grave di queste giornate di maltempo in Spagna arriva dalla provincia di Barcellona, dove sono state registrate due vittime e una persona è dispersa. Una delle vittime è un uomo di 65 anni, morto a Tordera dopo il crollo di un muro. La seconda vittima viveva a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar proseguono invece le ricerche della persona dispersa.

I dati degli accumuli di pioggia: oltre 200 millimetri in poche ore

I dati che emergono rendono molto l’idea delle dimensioni dell’evento climatico. A Vilassar de Mar, nel Maresme, sono caduti 288 millimetri di pioggia, mentre a Mataró-Can Canyelles il dato ha raggiunto 253,9 millimetri. A Granollers invece 247,9 millimetri.

Barcellona ha registrato valori record con 213 millimetri alla stazione di Can Bruixa, mentre al Raval sono stati misurati 193 millimetri. Per la stazione di Can Bruixa si tratta della giornata più piovosa dall’inizio delle rilevazioni, 39 anni fa.

#Spagna



Il 28–29 settembre 2026, forti piogge e temporali hanno colpito diverse regioni della Spagna.



A Requena, nella Comunità Valenciana, sono caduti oltre 55 mm di pioggia in poco tempo, causando #allagamenti e diversi incidenti.



In Estremadura sono stati registrati 239… pic.twitter.com/iaQ3L2QFFK — ALLATRA ITALIA UFFICIALE (@AllatraItalia) October 4, 2026

Strade allagate e trasporti in tilt

Numerosi gli allagamenti segnalati nelle varie aree colpite dal maltempo. A preoccupare è stato anche l’improvviso innalzamento del livello dei fiumi. A Barcellona la situazione è stata particolarmente critica con diverse strade chiuse per allagamenti vari. Pesanti ripercussioni anche sul trasporto ferroviario e sulla viabilità. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare gli spostamenti e soprattutto a non avvicinarsi alle zone soggette ad allagamenti.

La situazione migliora, ma resta l’allerta

In queste ultime ore la situazione sta pian piano migliorando gradualmente. Le autorità locali hanno iniziato a revocare le restrizioni. Il pericolo legato alle piene dei fiumi è diminuito, ma la situazione rimane sotto controllo. Restano ora i problemi alla viabilità, alla rete ferroviaria e ad alcune infrastrutture, mentre sono ancora in corso le operazioni di ripristino e di verifica degli edifici danneggiati dal maltempo.