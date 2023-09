Maltempo in Spagna: alluvioni e disagi anche a Madrid e alle Baleari - Video

Il maltempo che ha colpito la Spagna nelle scorse ore ha causato non pochi disagi ai cittadini. Le strade di molte città, tra cui la capitale Madrid, si sono trasformate in fiumi in piena. Molte le città che sono rimaste isolate e senza corrente elettrica. Tantissime le abitazioni completamente allagate a causa delle forti piogge. Il maltempo non ha risparmiato neanche le isole Baleari, meta di moltissimi turisti durante questo periodo di fine estate.

Spagna alle prese con il maltempo: alluvioni anche a Madrid e alle Baleari

L’Agenzia Meteorologica Statale AEMET ha avvertito la popolazione spagnola del possibile verificarsi di situazioni di pericolo a seguito delle violenti piogge che si sono abbattute su tutto il territorio nazionale. Un situazione meteorologica tipica della fine dell'estate, che può innescare alluvioni e piene dei corsi d’acqua. Secondo il Ministero dell’Interno spagnolo, che ha diramato l’allerta su gran parte della Spagna, le piogge colpiranno tutte le regioni del Paese tranne le Canarie.

Nella sola capitale Madrid, gli interventi di emergenza degli uomini dei vigili del fuoco, che hanno riguardato in particolare allagamenti delle strade, delle autostrade e in moltissime abitazioni, sono stati superiori ai 1.250. La città è stata colpita da temporali con piogge incessanti. Molte linee della metropolitana sono state chiuse per l'eccessivo accumulo di acqua a causa delle piogge.

Numerosi salvataggi di persone intrappolate in casa e in auto

Pedro Ruiz, direttore dell’Agenzia per la Sicurezza e l’Emergenza del 112 di Madrid (Asem 112), ai media locali, ha dichiarato che nelle scorse ore sono stati effettuati "numerosi salvataggi di persone nelle case e nelle automobili". Al momento non è stata ancora presentata una stima dei danni causati dal maltempo su tutto il territorio spagnolo.

Piogge torrenziali allagano diverse città della Spagna

