Maltempo in Sicilia: luminarie e alberi crollati, ecco dove e le immagini

A causa del forte maltempo in Sicilia, nelle ultime ore, per via delle raffiche di vento, sono crollati diversi alberi e alcune luminarie. È successo ad Aci Sant’Antonio dove a crollare sono state le luminarie allestite per la festa del Santo Patrono. Ecco le ultime news che giungono dalla regione.

Maltempo in Sicilia. la situazione ad Aci Sant'Antonio

L'ondata di maltempo in Sicilia ha causato disagi soprattutto nel settore nordorientale dell'isola. Si sono registrati oltretutto molti danni in diverse località del Catanese. Tutta colpa dei forti nubifragi, accompagnati da raffiche di vento e grandine.

Ad Aci Sant’Antonio, per esempio, il forte vento ha fatto crollare numerose luminarie in Piazza Maggiore. Le stesse erano state allestite per la festa del patrono che si è svolta lo scorso 25 agosto. Sfortunatamente le varie luminarie sono cadute sulle auto in sosta, provocando così alcuni danni, e hanno oltretutto fatto crollare alcuni pali. Molta la paura tra gli abitanti, ma per fortuna solo tre persone sono state ferite lievemente. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare duramente per parecchie ore per poter rimettere in sicurezza la Piazza e sistemare le luminarie divelte in modo che nessuno potesse farsi male.

Danni nel Catanese per il maltempo: dieci interventi dei pompieri - https://t.co/fY8U1ILIxf pic.twitter.com/WvpPoAfY41 — ilSicilia.it (@ilSicilia) September 5, 2024

Il vento forte ha abbattuto anche numerosi alberi e uno di questi è caduto su una abitazione danneggiandola seriamente e costringendo la famiglia che vi abitava ad evacuare. Dopo al vento è sopraggiunta anche una grandinata che ha causato ulteriori danni e ha fatto sì che le strade si allagassero. Altri comuni colpiti dal maltempo: Pedara, Trecastagni, Nicolosi, Acireale. Numerose sono state le chiamate giunte al centralino dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania da queste località.

Cavalcavia allagati: strade in tilt

Per via del maltempo in Sicilia si sono allagate diverse strade e molti sottopassi. A Riposto un automobilista è rimasto intrappolato nella propria auto in un sottopasso allagato e ci è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco per poter portare la persona al sicuro.

Ad Acireale sono stati segnalati ai Vigili del Fuoco numerosi cartelloni pubblicitari divelti e alberi abbattuti lungo via Cristoforo Colombo che rendevano la strada impraticabile. La pioggia battente, la grandine e gli alberi o i pali abbattuti dal vento hanno fatto sì che la viabilità andasse in tilt in diverse località siciliane, soprattutto tra Catania e Provincia.