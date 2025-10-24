Maltempo in Lombardia: intense nevicate a Livigno e al Passo dello Stelvio, la Valtellina si risveglia in veste invernale

Foto di repertorio

La stagione invernale ha fatto il suo debutto in Alta Valtellina con la prima nevicata significativa, che ha ricoperto di bianco le cime montane. Le precipitazioni nevose, pur regalando scenari suggestivi, hanno però causato i primi problemi alla viabilità. Dalla serata di ieri è stata infatti interrotta la circolazione lungo la strada statale 301 “Del Foscagno”, asse fondamentale che collega Bormio con Livigno. Il blocco interessa un collegamento essenziale sia per i residenti sia per il flusso turistico diretto verso le località alpine. Le autorità sono al lavoro per garantire la sicurezza e ripristinare la percorribilità nel più breve tempo possibile.

Maltempo in Lombardia, neve e disagi in Alta Valtellina

La prima neve della stagione ha fatto la sua comparsa in Valtellina, regalando un paesaggio invernale a località come Livigno (SO), situata a circa 1800 metri di quota. Anche il Passo dello Stelvio, punto di collegamento tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, è stato interessato da una violenta tempesta di neve che ha imbiancato completamente la zona. L’abbondanza delle precipitazioni ha reso critica la viabilità, in particolare lungo la strada statale 301 nel tratto compreso tra il chilometro 17 e il chilometro 35, nel territorio comunale di Valdidentro.

Buongiorno a tutti da Livigno, è abbastanza bianco, ma probabilmente entro stasera ne resterà molta di meno.



Good morning everyone from Livigno, it’s quite white, but by this evening there will probably be much less left.#livigno #neve #ottobre #alpi #valtellina pic.twitter.com/NXngP1bCm2 — Tutto Livigno 🇮🇹 (@TuttoLivigno) October 24, 2025

La neve, caduta in grande quantità e di consistenza pesante, ha reso scivoloso e pericoloso l’asfalto, spingendo le autorità a chiudere temporaneamente la strada. “La misura è stata adottata per garantire la sicurezza degli automobilisti. Le nostre squadre sono operative per liberare la carreggiata e consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”, spiegano da Anas, società del Gruppo FS Italiane.

#BREAKING #ITALY #ITALIA



🔴 ITALY : 📹 MASSIVE SNOWSTORM IN STELVIO PASS !



Footage captured a spectacular evening snow event that dumped approx. 10 cm of fresh snow, transforming the high-altitude landscape into a winter wonderland.#Snow #Nieve #Neige

Passo dello Stelvio pic.twitter.com/cbW79n4T9O — LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) October 23, 2025

Sul posto stanno intervenendo i mezzi spazzaneve e spargisale, mentre Polizia Stradale e volontari della Protezione civile monitorano costantemente la situazione. Viene raccomandato agli automobilisti di evitare spostamenti non indispensabili e, se necessario, di viaggiare solo con dotazioni invernali adeguate, come pneumatici da neve o catene a bordo.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore sono attese nuove nevicate, in particolare alle quote più elevate, il che potrebbe prolungare i disagi alla circolazione per l’intera giornata. Le autorità invitano alla prudenza e ricordano che la stagione invernale è ormai ufficialmente iniziata sulle montagne dell’Alta Valtellina.

Meteo Lombardia, le previsioni per il weekend

La Lombardia si prepara a un fine settimana all’insegna del bel tempo, con condizioni nel complesso stabili e cieli sereni. Nella giornata di sabato 25 ottobre il sole sarà protagonista su gran parte della regione, accompagnato solo da qualche nube di passaggio, senza rischio di precipitazioni. Le temperature resteranno gradevoli, con valori tipici di inizio autunno.

Anche domenica 26 ottobre si preannuncia perlopiù soleggiata, con ampie schiarite alternate a brevi momenti di nuvolosità. L’atmosfera si manterrà asciutta e i venti risulteranno deboli o moderati. Nel complesso, sarà un weekend ideale per attività all’aperto, grazie a un clima mite e stabile su tutto il territorio lombardo.