Maltempo in Lombardia: grandinata e forti temporali nel Pavese tra Vigevano e la Lomellina

Un violento nubifragio, accompagnato da una fitta grandinata e durato circa quindici minuti, ha interessato nella mattinata di ieri l’area della Lomellina, provocando numerosi disagi. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pavia sono tuttora al lavoro per gestire le conseguenze dell’ondata di maltempo, intervenendo su molteplici segnalazioni. Tra le località coinvolte, Vigevano risulta la più colpita, con il maggior numero di richieste di soccorso registrate nell’intera zona.

Maltempo in Lombardia, forti temporali nel Pavese tra Vigevano e la Lomellina

Una nuova supercella temporalesca, la terza in appena due giorni, ha provocato ingenti danni nel Nord Italia, colpendo in particolare l’area di Vigevano, in provincia di Pavia, e l’intera Lomellina. Un’intensa grandinata ha ricoperto strade e campagne con uno spesso strato bianco, simile alla neve, causando numerosi disagi e rendendo necessari diversi interventi di emergenza. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per fronteggiare le criticità, tra cui numerosi allagamenti segnalati in varie zone.

Presso l’Ospedale Civile si sono verificati problemi temporanei dovuti all’infiltrazione d’acqua in alcuni ambienti, incluso il laboratorio analisi, ma la situazione è tornata rapidamente sotto controllo. Disagi anche all’istituto clinico Beato Matteo di corso Pavia, dove si sono registrati allagamenti e guasti agli ascensori. All’Istituto Comprensivo di viale Libertà è stata segnalata la presenza di grandine all’ingresso, mentre nelle prime ore del mattino si è allagata anche l’area della mensa. Complessivamente, i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa trenta interventi, concentrati soprattutto su locali interrati invasi dall’acqua. In alcune zone sono stati individuati anche alberi instabili e potenzialmente pericolosi.

Meteo Lombardia, le previsioni per le prossime ore

Una fase di tempo instabile interesserà la Lombardia tra oggi e domani, prima di lasciare spazio a condizioni più serene e soleggiate. Secondo quanto indicato nel bollettino diffuso da ARPA Lombardia, una perturbazione collegata a un’area di bassa pressione sull’Europa orientale si sta spostando verso sud, coinvolgendo anche il Nord Italia. Fino alle ore mattutine di mercoledì si prevedono cieli irregolarmente nuvolosi, con possibilità di rovesci e temporali isolati.

La stabilità diventerà più evidente nella giornata di giovedì 23, grazie all’influenza di un campo di alta pressione centrato sulle Isole Britanniche. Per il fine settimana le previsioni restano incerte, con uno scenario caratterizzato da maggiore variabilità. Non si esclude infatti qualche episodio di pioggia, soprattutto nella giornata di domenica 26 aprile.