Maltempo in Friuli Venezia Giulia: raffiche fino a 130 km/h, vento forte fino al pomeriggio

Una zona di bassa pressione insiste sul basso Adriatico e continua a determinare un afflusso di correnti settentrionali e nord-orientali sul Friuli-Venezia Giulia, sia alle quote più elevate sia nei livelli più bassi.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Operativa Regionale, nelle aree montane oltre i 1000 metri il vento ha soffiato con notevole intensità. Le raffiche hanno raggiunto valori compresi tra 100 e 130 km/h.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, raffiche fino a 130 km/h

Nelle ultime ore la provincia di Udine è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha provocato numerosi disagi. Si contano quasi cento interventi da parte dei soccorsi a causa delle criticità registrate sul territorio. Il vento ha raggiunto intensità molto elevate, con raffiche che in alcuni casi hanno superato i 130 km/h. Le zone più esposte risultano quelle pedemontane e montane.

Nelle aree oltre i 1000 metri la ventilazione è stata particolarmente intensa, con raffiche diffuse tra 100 e 130 km/h e picchi perfino superiori. Il valore più alto in assoluto è stato rilevato a Monte Prat, dove si sono toccati i 141 km/h. Anche in pianura la situazione è tornata a peggiorare dopo una breve attenuazione pomeridiana. In serata il vento ha ripreso forza, soprattutto lungo la fascia pedemontana.

Le conseguenze principali riguardano la caduta di alberi in diversi comuni del territorio. Tra i centri coinvolti figurano Castelnovo del Friuli, Drenchia, Magnano in Riviera, Pinzano, San Pietro al Natisone, Taipana e Travesio.

La Protezione Civile ha attivato controlli anche in altre località considerate a rischio, come Artegna, Pulfero, Ragogna e Tarcento. Complessivamente, dall’inizio dell’allerta, sono giunte 93 richieste di intervento al numero unico per le emergenze.

Meteo Friuli Venezia Giulia, le previsioni

Le condizioni meteo stanno gradualmente migliorando, anche se la ventilazione non si è ancora completamente attenuata. Secondo le indicazioni della Protezione Civile, il vento continuerà a soffiare nelle prossime ore, in particolare nelle zone montane.

Le raffiche resteranno sostenute fino al tardo pomeriggio di venerdì. Anche sulle aree di pianura non si escludono rinforzi localizzati. Nonostante ciò, la situazione generale appare in lenta evoluzione verso un miglioramento. Una diminuzione più evidente dell’intensità del vento è prevista tra la sera e la notte. In quella fase le raffiche tenderanno progressivamente a indebolirsi.