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Meteo, maltempo in Emilia-Romagna: neve, vento e oltre 500 interventi. Nuova allerta meteo

Forte colpo di coda dell’inverno sull'Appennino emiliano-romagnolo: neve abbondante, raffiche fino a 85 km/h, danni all’agricoltura, strade bloccate e numerosi interventi di emergenza.
Clima27 Marzo 2026 - ore 13:24 - Redatto da Meteo.it
Clima27 Marzo 2026 - ore 13:24 - Redatto da Meteo.it

Un improvviso ritorno dell’inverno ha colpito duramente l’Emilia-Romagna, travolta da un’ondata di maltempo che ha portato neve fino a quote collinari, forti raffiche di vento e numerosi disagi su tutto il territorio.

E mentre si contano i danni, è già stata diramata una nuova allerta meteo per venerdì 27 marzo. Le province più colpite sono state Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, con oltre 500 interventi dei vigili del fuoco tra alberi abbattuti, strade bloccate e situazioni di rischio.

Meteo Emilia Romagna, neve abbondante in Appennino: fino a 40 cm in poche ore

Particolarmente colpito l’Appennino bolognese, dove in meno di 24 ore sono caduti fino a 40 centimetri di neve. Numerosi i comuni imbiancati, tra cui Loiano, Monghidoro e Monzuno, con disagi alla viabilità e mezzi pesanti rimasti bloccati lungo le principali arterie.

Situazioni simili anche nel Modenese, dove la neve ha raggiunto i 30 centimetri in diverse località montane, causando la chiusura delle scuole a Serramazzoni e rallentamenti nei collegamenti.

Vento e pioggia: danni e paura nelle città

Oltre alla neve, il forte vento ha causato danni diffusi in tutta la regione. A Ravenna un albero è crollato su un’auto, mentre a Faenza un uomo è stato colpito da una tegola caduta da un tetto, fortunatamente senza gravi conseguenze. Nel Ferrarese, il crollo di un grande albero ha danneggiato un’auto e una casa, mentre a Goro le scuole sono rimaste chiuse per motivi di sicurezza. Disagi anche nel Reggiano, con alberi abbattuti e strade temporaneamente bloccate.

Riviera sferzata dal maltempo: onde e raffiche fino a 85 km/h

La costa romagnola è stata colpita da mareggiate e vento intenso, con onde fino a 3 metri e raffiche superiori agli 80-85 km/h. Le spiagge hanno subito una nuova erosione, in particolare tra Cesenatico, Gatteo Mare e San Mauro Mare.

Anche la viabilità ha risentito delle condizioni meteo, con chiusure temporanee come quella dell’E45 e numerosi interventi per la messa in sicurezza di alberi e strutture pericolanti.

Nuova allerta meteo e miglioramento nel weekend

Per venerdì 27 marzo resta attiva un’allerta meteo, anche se in attenuazione rispetto alla giornata precedente. Non sono attesi fenomeni particolarmente intensi, ma permangono criticità legate alla piena dei fiumi e al moto ondoso lungo la costa.

Il miglioramento è previsto nel fine settimana. Sabato il cielo tornerà sereno con temperature in aumento, mentre domenica si avrà un clima più stabile, seppur con qualche nuvola. Una tregua, dunque, dopo giorni di maltempo intenso che hanno riportato l’inverno nel cuore della primavera.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Marzo ore 16:00

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