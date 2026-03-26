Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 27 marzo 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, venerdì 27 marzo 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge e temporali il 27 marzo 2026

L'Italia sta vivendo una fase climatica instabile e variabile per il transito di una forte perturbazione che ha riportato freddo e anche neve nel nostro Paese. Il colpo di coda dell'inverno è sopraggiunto da ieri, ma è destinato a durare ancora a lungo con fenomeni temporaleschi intensi tali da spingere la Protezione Civile a diffondere un nuovo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali.

Nel dettaglio nelle prossime ore la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali il 27 marzo 2026 in 6 regioni. Ecco quali:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia : Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria; Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 27 marzo 2026: le regioni a rischio

Massima attenzione per venerdì 27 marzo 2026 anche per lo stato di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio idraulico nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola;

: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola; Marche ;

; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per il 27 marzo 2026 nelle regioni e zone: