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Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 27 marzo 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diffuso per venerdì 27 marzo 2026 un bollettino di allerta meteo gialla in Italia: tutte le regioni a rischio.
Clima26 Marzo 2026 - ore 19:02 - Redatto da Meteo.it
Clima26 Marzo 2026 - ore 19:02 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, venerdì 27 marzo 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge e temporali il 27 marzo 2026

L'Italia sta vivendo una fase climatica instabile e variabile per il transito di una forte perturbazione che ha riportato freddo e anche neve nel nostro Paese. Il colpo di coda dell'inverno è sopraggiunto da ieri, ma è destinato a durare ancora a lungo con fenomeni temporaleschi intensi tali da spingere la Protezione Civile a diffondere un nuovo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali.

Nel dettaglio nelle prossime ore la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali il 27 marzo 2026 in 6 regioni. Ecco quali:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 27 marzo 2026: le regioni a rischio

Massima attenzione per venerdì 27 marzo 2026 anche per lo stato di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio idraulico nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola;
  • Marche;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per il 27 marzo 2026 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Lazio: Appennino di Rieti;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere
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Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Marzo ore 22:19

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