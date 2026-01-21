Allerta rossa e ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna: gli ultimi aggiornamenti. Nuovi pesanti danni e disagi anche per le mareggiate

Gli allagamenti nel quartiere lido di Catanzaro in Calabria.

Sono giornate difficili in Sicilia, Calabria e Sardegna, fortemente colpite dalla forza del ciclone Harry che ha causato pesanti danni e disagi, evacuazioni comprese, in diverse zone e province. Piogge, nubifragi e mareggiate hanno interessato diversi comuni del Sud Italia richiedendo spesso l'intervento dei Vigili del Fuoco. Mentre resta una nuova allerta rossa, arancione e gialla.

Maltempo in Sicilia, le ultime news: scuole chiuse e prosegue l'allerta meteo

La Sicilia è una delle regioni più colpite dal passaggio del ciclone Harry che da giorni sta interessando gran parte del Sud Italia con fenomeni meteorologici intensi e violenti. Violenti temporali e nubifragi si sono abbattuti su diversi comuni della Sicilia con conseguenti danni e disagi.

Dopo l'ordinanza di evacuazione degli abitanti del borgo marinaro di Marzamemi, una violenta mareggiata ha colpito anche le isole Eolie: la forza del mare ha invaso porti, strade ed abitazioni. Al momento navi ed aliscafi sono fermi con tutte le isole Eolie isolate.

Non solo, anche a Canneto, frazione di Caronia, comune della città metropolitana di Messina, è stata una notte di paura e tensione per le alte onde che hanno colpito il lungomare causando disagi e allagamenti in diverse abitazioni a piano terra e attività commerciali. Anche a Palermo nel cuore della notte sono stati evacuate della abitazioni dopo che le forti mareggiate hanno allagato i piani seminterrati.

Scuole chiuse per l'allerta meteo tra Catania, Messina, Agrigento, Enna, Siracusa e Ragusa. Non solo, disposta anche la chiusura dei parchi, cimiteri, impianti sportivi, musei, biblioteche, mercati rionali. I cittadini sono stati invitati "a muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e a non conferire i rifiuti, sia domestici sia non domestici".

Situazione difficile pure nella zona di Catania. Una famiglia di turisti svizzeri, con una bambina di 4 anni, è stata salvata nella notte sull'Etna: una violenta bufera di neve l'aveva bloccata ad alta quota. Anche a Siracusa, in seguito all'esondazione del fiume Anapo, sono state sgomberate le abitazioni nelle aree di Pantanelli, Traversa Cozzo Pantano, Fonte Ciane, Laganelli, Serramendola, Traversa Case Bianche e Mottava.

Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato per tutta la giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, lo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse zone della Sicilia. Molta paura tra i cittadini, a oggi si registrano 1.013 interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

Maltempo in Calabria, evacuazioni a Crotone e allerte meteo

Anche in Calabria si è fatta sentire la furia del ciclone Harry che da giorni sta interessando il Sud Italia, Isole maggiori comprese. Forti mareggiate e danni si sono registrati sui lungomari reggino e catanzarese. Nella foto più in alto vedete il Lido di Catanzaro, dove un tecnico dell'Enel rimasto bloccato all'interno del proprio mezzo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco.

La Protezione Civile ha confermato per oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, lo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse zone tra cui: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

In particolare tra le zone più a rischio ci sono la fascia ionica catanzarese e tutta la provincia reggina, con livello rosso, la fascia ionica cosentina e crotonese e quella tirrenica catanzarese e vibonese, con allerta arancione. Allerta gialla comunque su tutta la regione.

Catanzaro lido si è svegliata sott'acqua. Che disastro pic.twitter.com/NCLbp2RASz — Tany (@TaniuzzaCalabra) January 21, 2026

Secondo le ultime proiezioni meteo il maltempo è in progressivo peggioramento con fenomeni temporaleschi intensi e violenti lungo i settori centro-meridionali della Calabria. Non sol ci sono solo piogge e nubifragi, ma anche fortissime raffiche di vento, che potrebbero raggiungere la velocità di 120 km/h con conseguenti mareggiate lungo le zone costiere.

Anche in Calabria è stata disposta la chiusura di molte scuole, parchi e giardini ed è stato espressamente richiesto di non frequentare il lungomare. A Lamezia Terme chiuso un centro commerciale, mentre a Crotone il sindaco ha disposto l'evacuazione di due quartieri delle zone costiere.

Maltempo in Sardegna: gli interventi

Danni e disagi in Sardegna. La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha sentito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per aggiornarlo sugli effetti e le conseguenze del maltempo che ha colpito in questi giorni l'Isola, sottolineando, con i contatti con la Protezione civile e gli amministratori locali più colpiti, "l'assoluta disponibilità ad affrontare insieme le criticità che stanno emergendo. Tutte le strutture operative sono al lavoro".