Maltempo, allerta meteo gialla domani 25 giugno per temporali: le regioni a rischio

L’ondata di caldo continua a interessare l’Italia, ma nelle ore pomeridiane e serali aumenterà anche il rischio di rovesci e temporali improvvisi. Per domani, giovedì 25 giugno 2026, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Le temperature resteranno elevate, soprattutto nelle pianure e nelle aree interne, ma il caldo favorirà la formazione di instabilità atmosferica. I fenomeni più probabili saranno localizzati e a evoluzione rapida, con possibili rovesci intensi, fulmini, raffiche di vento e brevi accumuli d’acqua.

Allerta meteo gialla il 25 giugno: le quattro regioni coinvolte

L’allerta gialla per temporali riguarda quattro regioni del Sud e delle Isole, con una situazione da seguire in particolare tra pomeriggio e sera.

In Basilicata l’avviso interessa tutte le principali zone di allerta regionali: Basi-A1, Basi-A2, Basi-B, Basi-C, Basi-D, Basi-E1 e Basi-E2.

In Calabria l’allerta per temporali coinvolge l’intero territorio regionale, dai versanti tirrenici a quelli ionici. Per la stessa regione è prevista anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico.

In Sardegna l’attenzione è rivolta soprattutto alle aree del Campidano, dei bacini di Montevecchio-Pischilappiu e Flumendosa-Flumineddu, oltre a Logudoro e bacino del Tirso.

In Sicilia l’avviso interessa tutte le zone di allerta dell’Isola: dai settori nord-orientali alle aree tirreniche e ioniche, fino al Trapanese, al Simeto, alle zone meridionali e alle isole minori. Anche qui è prevista l’allerta gialla per rischio idrogeologico.

Temporali di calore: perché possono arrivare anche con temperature alte

Il caldo intenso non esclude il maltempo. Al contrario, durante le giornate più afose l’aria calda tende a salire rapidamente e, incontrando correnti più fresche in quota, può favorire la nascita di temporali di calore.

Sono fenomeni spesso difficili da localizzare con precisione e possono svilupparsi in poco tempo, soprattutto lungo le zone interne, i rilievi e le aree appenniniche. Per questo una giornata molto calda può trasformarsi rapidamente in un pomeriggio con piogge improvvise, attività elettrica e raffiche di vento.

Previsioni meteo per giovedì 25 giugno

Secondo le previsioni, rovesci e temporali pomeridiani o serali potranno interessare anche i settori alpini, l’Appennino settentrionale, l’Umbria meridionale, il Lazio, le aree interne di Abruzzo e Molise, la Campania, la Puglia e parte delle zone interne del Centro-Sud.

I fenomeni più significativi sono attesi su Lazio meridionale, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le precipitazioni saranno generalmente discontinue, ma localmente potranno assumere carattere moderato.

Il quadro termico resterà comunque estivo e molto caldo, con massime elevate in gran parte d’Italia e valori localmente molto alti nelle pianure e nelle vallate interne.

L’allerta resta valida per la giornata di giovedì 25 giugno 2026. Il caldo proseguirà, ma tra pomeriggio e sera saranno possibili temporali localmente intensi, soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori.