Maltempo al Sud: Puglia e Sicilia tra le più colpite

L'Italia è nella morsa del maltempo. La fine di febbraio e l'inizio di marzo sono nel segno di un vortice ciclonico che ha riportato piogge e rovesci lungo tutto lo stivale con danni e disagi in diverse regioni. In particolare il Sud è stato colpito da nubifragi e tempeste con la Sicilia e la Puglia tra le regioni più colpite. La situazione.

Maltempo in Sicilia: è ancora allerta meteo

Sono giornate di forte maltempo al Sud Italia alle prese con piogge e temporali. La Sicilia è tra le regioni più colpite tanto è che da diversi giorni la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo. Piogge battenti, vento forte e grandinate hanno interessato buona parte della regione: a cominciare dai nubifragi che hanno colpito il comune di Castelvetrano, nel Trapanese, e la città di Agrigento. Anche Catania e tutta la provincia è stata interessata da fortissime piogge che hanno causato un blackout di diversi minuti nella zona del Borgo Sanzio. La situazione non è migliorata nelle ultime ore per l'incessante presenza di piogge e temporali che hanno interessato tutto il settore orientale.

#Maltempo, piogge e allagamenti a Milazzo, in provincia di #Messina: le squadre dei #vigilidelfuoco intervenute hanno effettuato 10 soccorsi per l'assistenza ad automobilisti in difficoltà [#25febbraio 14:30] pic.twitter.com/KFQpCF8TkB — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 25, 2024

Dati alla mano, in poche ore, sono caduti 37 mm a Sinagra, in provincia di Messina, 28 mm a Sferro e 24 mm a Catania. Forti grandinate tra Palermo e Catania con le strade imbiancate, ma tempeste d'acqua si sono registrate anche nel Siracusano. A Milazzo raggiunti i 90mm di acqua caduta. Diversi i danni e disagi con allagamenti in diverse parti della città con le squadre dei Vigili del Fuoco chiamate ad intervenire per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle proprie vetture a causa dell'acqua alta.

Maltempo in Puglia: le ultime news

L'ondata di maltempo ha interessato anche la Puglia dove si sono registrati nelle ultime accumuli pluviometrici da record. Ecco i dati: 50 mm a Roseto Valfortore, 45 mm a Castelluccio Valmaggiore, 39 mm a Cassano delle Murge, Mottola, 31 mm a Molfetta, Santeramo in Colle, 30 mm a Terlizzi, 28 mm a Cerignola, 22 mm a Taranto. Intanto la Protezione Civile ha diramato anche per oggi, venerdì 1 marzo 2024, uno stato di allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico nella regione e nelle zone di: Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno.

Le piogge battenti delle ultime ore hanno costretto alla chiusura del sottopasso di via Pasquale la Rotella di Bari per tre giorni per allagamento. Non solo a Lecce chiusi i parchi pubblici tra cui Villa comunale, il Parco del Galateo, il cimitero comunale e il Campo Montefusco.