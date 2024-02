Maltempo in Sicilia: grandine, vento forte, pioggia battente e blackout

Foto da X

Una forte ondata di maltempo ha colpito la Sicilia. In tutta le regione si registrano danni e disagi per piogge battenti, vento forte e grandinate. La situazione.

Sicilia, allagamenti a Castelvetrano nel Trapanese

Dopo aver colpito le regioni del Centro-Nord, il maltempo ha raggiunto anche le regioni del Sud comprese le Isole. In particolare la Sicilia dove è stata diramata un'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle zone di: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Un forte nubifragio ha colpito il comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani, facendo registrare allagamenti di strade, passanti e sottopassaggi. Le piogge battenti hanno fatto saltare diversi tombini creando non pochi disagi alla circolazione. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per cercare di arginare i danni. Intanto il sindaco Enzo Alfano ha richiesto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Al momento non si registrano danni alle persone.

🇮🇹 [ ITALIE / SICILE ] ⛈



Inondation sous orage à Castelvetrano



(28/02/24 📹 Filippo Gino)pic.twitter.com/SOjIjQNH8L — Alexandre (@alex_le_bars) February 28, 2024

Le piogge battenti delle ultime ore hanno causato l'allagamento del quartiere l’Orto dove il livello dell'acqua ha superato il metro d'altezza. Evacuate anche diverse case a pian terreno grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Rallentamenti e disagi anche alla circolazione, in particolare in via Marco Minghetti, la strada che conduce da Castelvetrano a Partanna.

Maltempo in Sicilia: piogge nel Catanese e nubifragio ad Agrigento

Non solo la provincia di Trapani è stata colpita dal forte maltempo delle ultime ore. Piogge e rovesci hanno interessato anche la città di Catania e la provincia dove è saltata la corrente elettrica. Un blackout di diversi minuti si è registrato nella zona del Borgo Sanzio con alcune persone rimaste bloccate in un ascensore in un condominio di via Novara. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di liberarle e metterle in sicurezza.

La città di Agrigento, invece, è stata colpita da un violento nubifragio. Una grandinata ha travolta la città dei templi con le strade del centro allagate, ma anche diverse frazioni del Villaggio Mosè e di San Leone. Disagi alla circolazione, ma fortunatamente non si registrano incidenti. Anche nel Messinese si sono registrati forti venti e mareggiate.