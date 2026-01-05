Maltempo a Roma, strade allagate e un albero crolla vicino al Colosseo: la situazione

Ancora maltempo su Roma e provincia. Anche per la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, le previsioni meteorologiche indicano precipitazioni diffuse per l’intero arco della giornata, con piogge a tratti intense e rovesci. Il fine settimana appena concluso è stato particolarmente complicato per la Capitale, con centinaia di interventi dei soccorritori a causa di allagamenti, rami e alberi caduti.

In serata un grosso pino è crollato in pieno centro storico, nella zona del Colosseo. L’albero è caduto in via dei Fori Imperiali, all’altezza di via del Tempio della Pace, senza colpire persone o veicoli solo per pura casualità.

Il brutto tempo sta interessando anche diversi comuni della provincia romana: a Fiumicino è stato annullato l’evento dedicato alla Befana, previsto per oggi e organizzato dall’Associazione Agro di Isola Sacra con il patrocinio del Comune, proprio a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Maltempo a Roma: chiuse le banchine del Tevere

Preoccupano i livelli dei fiumi che attraversano il territorio, in particolare nel centro urbano di Roma. La Protezione Civile ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel tratto urbano. Il provvedimento resterà in vigore fino a cessate esigenze.

A scopo precauzionale, i responsabili di manifestazioni temporanee e le compagnie di navigazione sono tenuti a sospendere le attività di imbarco e ricezione dell’utenza fino a nuovo ordine, per ridurre il rischio legato a eventuali esondazioni.

Rischio esondazione dei fiumi a Roma

Il Tevere è sotto osservazione speciale soprattutto a nord, in zona Tiburtina, e a sud verso Ostia e l’Idroscalo, così come in altre periferie urbane. Monitorato anche l’Aniene, dove sono possibili esondazioni a nord della città, in particolare nell’area Tiburtina. Situazione delicata anche per l’Almone, con rischio elevato nel Parco della Caffarella a causa degli accumuli di rifiuti che possono creare pericolosi sbarramenti.

Interrotta la linea ferroviaria

Il maltempo ha causato disagi anche alla rete ferroviaria. Dalle 3:30 della notte, come comunicato da Rfi, sulla linea Roma–Velletri/Albano/Frascati la circolazione ferroviaria è sospesa a causa dell’allagamento della sede ferroviaria nei pressi di Ciampino, provocato dalle intense piogge che stanno interessando la zona.

Strade allagate e chiusure

La caduta del pino nei pressi del Colosseo si aggiunge alle centinaia di interventi effettuati in tutta la città. Nella notte è stata disposta la chiusura della via Appia, per allagamento, nel tratto compreso tra l’incrocio Ciampino–SS217 via dei Laghi e l’incrocio Frattocchie–SS140 del Lago di Albano, in entrambe le direzioni.

Allagamenti anche su un tratto del Grande Raccordo Anulare, dallo svincolo Appia all’uscita Aurelia. Chiusa per allagamento anche via di Pratica in direzione via Pontina verso Pomezia. Sull’A1 diramazione Roma Sud sono segnalati straripamenti all’altezza della barriera di Roma Sud, mentre restano chiuse via Carlo Calisse e via Roberto Malatesta per motivi di sicurezza.

Linee bus deviate

Numerose le deviazioni per il trasporto pubblico. Le linee 720 e 721 sono deviate a causa della chiusura di via Ardeatina e via di Tor Pagnotta. Le linee 314, 541 e 543 hanno subito modifiche per l’allagamento di via Collatina, mentre la linea 704 è stata deviata per l’interdizione di via Castel di Leva.

Centinaia di interventi in città

Nella sola giornata di domenica la Polizia Locale di Roma Capitale è stata impegnata in decine di interventi per garantire sicurezza e viabilità. Nel III Municipio Montesacro è esondato un torrente in via Lello Maddaleno, rendendo necessaria la chiusura del ponte di accesso al quartiere di Bel Poggio. Altri interventi hanno riguardato restringimenti di carreggiata e chiusure provvisorie per allagamenti o caduta di rami in diverse zone, tra cui via Collatina, viale Jonio e via della Bufalotta.

Allerta meteo del 5 gennaio a Roma

Le previsioni per oggi non lasciano spazio all’ottimismo. Secondo l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, sul Lazio sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi generalmente moderati.

Gli esperti segnalano su Roma cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e temporali e una possibile attenuazione dei fenomeni in serata. Sono previsti circa 23 millimetri di pioggia, con temperature comprese tra gli 8 e i 13 gradi e allerta meteo per pioggia.