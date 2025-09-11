FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo a Roma, allagamenti e strade sommerse. Danni e disagi

Forte temporale notturno a Roma. Un autobus è stato costretto a "surfare" per le vie della città.
Eventi estremi11 Settembre 2025 - ore 11:59 - Redatto da Meteo.it
Tuoni fragorosi, lampi accecanti e pioggia battente hanno segnato l’inizio della giornata di mercoledì 10 settembre 2025 per gli abitanti di Roma. All’alba, molti sono stati svegliati dal rumore incessante del temporale e dai bagliori provocati dall’intensa attività elettrica nel cielo.

Dall’area costiera di Ostia fino a Tor Vergata, passando per ogni quartiere della città, nessuna zona è stata risparmiata dal forte maltempo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma sono intervenuti in circa cento casi tra la capitale e l’hinterland, a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Fortunatamente, non si sono registrati danni significativi né feriti.

Maltempo a Roma, strade allagate e alberi caduti

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in circa un centinaio di situazioni a Roma e nei comuni dell’hinterland, a causa del maltempo che ha provocato diversi disagi. Le problematiche più diffuse hanno riguardato alberi abbattuti, rami instabili, insegne pericolanti e allagamenti, con infiltrazioni d’acqua in più punti. Le aree più colpite sono risultate Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, i Castelli Romani e il litorale.

Emblematico un autobus Atac mentre attraversa le strade allagate di via Cristoforo Colombo. L’acqua entra a bordo mentre il veicolo procede tra le pozzanghere profonde, creando piccole onde e causando rallentamenti al traffico.

In via Misurina, nel quartiere Acquatraversa, è stato necessario interdire la circolazione a causa della caduta di un albero che ha reso la strada impraticabile. Situazioni simili si sono verificate anche in via della Bufalotta, all'incrocio con via Stenone, nella zona della Cinquina, e su via Prenestina, all’altezza del numero civico 423. In entrambi i casi, la polizia locale è intervenuta deviando il traffico veicolare per la presenza di un grosso ramo finito sulla carreggiata, ostacolando il transito e creando disagi alla viabilità.

Meteo Lazio, dopo il nubifragio torna il sole: le previsioni

Nelle ultime ore, diverse aree d’Italia sono state colpite da condizioni meteorologiche estreme: forti temporali e rovesci intensi hanno provocato danni diffusi, con accumuli di pioggia pari a quelli di un intero mese di settembre concentrati in poche ore.

Tuttavia, già da oggi, giovedì 11 settembre, è previsto un miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione, che favorirà ampie schiarite e tempo più stabile su gran parte del territorio nazionale. Solo alcune zone del Triveneto e le aree montuose del Centro potrebbero ancora vedere precipitazioni sparse.

Nonostante il tentativo dell’alta pressione di imporsi sull’area mediterranea, la sua influenza non sarà sufficiente a proteggere completamente la Penisola. Già venerdì 12, infatti, la parte finale di un fronte attualmente attivo sull’Europa centro-settentrionale raggiungerà il Nord Italia, portando nuove piogge e acquazzoni su regioni come Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Un’evoluzione simile si prevede anche per sabato 13, con l’arrivo di un’altra perturbazione che genererà instabilità soprattutto nelle regioni settentrionali. Da domenica 14, invece, è atteso un ritorno a condizioni più stabili grazie a una nuova rimonta dell’alta pressione.

