Maltempo a Milano: esonda il Lambro, attivata la vasca di contenimento del Seveso

Pioggia forte da stanotte a Milano e dalle 6 di oggi, martedì 8 ottobre, è scattata anche l’allerta arancione prevista dal triplice avviso meteo della Protezione Civile (il livello rosso riguarda, in Liguria, i Bacini liguri marittimi di Levante e, in Lombardia, le Orobie bergamasche).

Seveso e Lambro: situazione

Preoccupa la situazione dei fiumi Seveso e Lambro che hanno raggiunto entrambi la soglia di attenzione, rispettivamente alle 10 e alle 13. Il Lambro nel pomeriggio ha poi rotto gli argini.

In città si registrano disagi, per il temporale e il vento, con la caduta di alcuni alberi e ritardi per la circolazione di molti mezzi pubblici. Tutto questo in un clima freddo come non si sentiva da tempo in città in questo periodo di ottobre.

Milano: attesa per l’ondata di piena

“Dalle 4 di stanotte fino alle 12 su Milano e in Brianza sono caduti circa 40-50 mm di pioggia”, ha fatto sapere via Facebook alle 12.30 l'assessore comunale alla Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli.



"Pioggia da stamattina tra i 55 e 60 mm a Milano e in Brianza. Livelli di Seveso e Lambro ancora in salita", ha scritto di nuovo l'assessore attorno alle 14.30. "Attivata la vasca di Milano del Seveso alle 14.20. Alle 14.15 circa è iniziato anche l'allagamento del quartiere di Ponte Lambro".