Maltempo a Lecce, violento downburst e nubifragi: la situazione

A causa del forte maltempo sull'Italia, nelle ultime ore, un violento downburst con raffiche di oltre 100km/h ha provocato molti danni nella città di Lecce. Cosa è accaduto in Puglia? Quale è la situazione in città e in tutto il Salento? Ecco le ultime news.

Maltempo a Lecce: vento forte, pioggia battente e qualche chicco di grandine

Cosa è accaduto a causa del maltempo a Lecce? La Puglia è nelle ultime ore tra le regioni più colpite da forti temporali e vento. Ad essere colpito è stato un po' tutto il Salento, soprattutto nel pomeriggio di domenica, con Manduria che è stata sferzata dal forte vento e ha dovuto fare i conti con grossi chicchi di grandine. La città di Lecce, però, è quella che ha subito i danni maggiori. Qui le raffiche di vento hanno raggiunto e superato i 100km/h. In città si è scatenato anche un violento temporale, accompagnato anche da un nubifragio e dalla grandine, che è durato venti minuti e ha provocato gravi danni.

Oltre a decine e decine di alberi abbattuti dalla furia del vento, che sono caduti anche sulle auto in sosta, si contano pali della luce divelti, segnaletica stradale abbattuta e numerosi disagi per la viabilità. Ad intralciare il traffico non sono stati solo alberi e pali della luce, che hanno bloccato ad esempio l'imbocco della SS16, ma anche diversi allagamenti. Danni si sono registrati anche alle varie strutture ricettive o alle abitazioni.

Nella città di Lecce le zone più colpite sono risultate essere: viale Grassi e i rioni di: Castromediano e San Lazzaro oltre alla zona dell’ospedale. La situazione in città ha richiesto, per oggi - lunedì 25 settembre 2023 -, la chiusura delle scuole. Ad essere interessati dallo stop alle lezioni sono stati: gli istituti di via Cantobelli e viale Romagna, di via Raffaello Sanzio e di Via Abruzzi. Chiuso anche il Parco del Galateo. Il motivo? Nella maggior parte degli Istituti scolastici sono caduti alberi che hanno richiesto un intervento più lungo e accurato per la rimozione e una attenta verifica delle strutture.

Che cos'è e quando si verifica un downburst?

Quando parliamo di downburst facciamo riferimento ad un tipico fenomeno meteorologico che viene caratterizzato da intense raffiche di vento di tipo lineare. Tali raffiche possono raggiungere una velocità pari ai 120-130 km/h.

Questo fenomeno, tipicamente subtropicale, è divenuto, per effetto del cambiamento climatico, sempre più frequente anche nel nostro Paese soprattutto quanto si verificano temporali di forte intensità.

Come si origina il downburst? Esso prende il via quando la corrente discensionale è molto forte e veloce tanto da arrivare al suolo e provocare uno “scoppio”.