Maltempo a Genova: voli dirottati e sottopassi allagati a Brin e San Benigno - Immagini
Forte ondata di maltempo si abbatte sulla città di Genova causando diversi disagi, in modo particolare ai trasporti e alla viabilità. La pioggia venuta giù nella giornata di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, ha creato allagamenti in diversi punti del capoluogo ligure: necessaria infatti la chiusura, a causa di un allagamento, del sottopasso di Brin.
Maltempo investe Genova: sottopassi allagati a Brin e San Benigno
Gli allagamenti, a causa del maltempo che ha investito la città di Genova nella giornata di ieri, si sono verificati anche nella zona di Rivarolo: presso l'intersezione tra via Ponte Polcevera e via Rossini. In questo caso però la viabilità non è stata compromessa. Necessaria la chiusura al transito anche del sottopasso che si trova in via Milano della zona di San Benigno.
Maltempo Genova: voli dirottati per scarsa visibilità
A fare i conti con il maltempo sono stati anche i viaggiatori del volo di linea W4 05083 proveniente da Tirana. Il velivolo che sarebbe dovuto atterrare a Genova alle 12.25, è stato successivamente dirottato sull'aeroporto di Milano Linate. Il dirottamento è stato necessario dopo i tre tentativi di atterraggio andati a vuoto per scarsa visibilità.
Situazione analoga anche per il volo di linea in arrivo da Monaco di Baviera con atterraggio previsto alle ore 13.30 che, sempre per scarsa visibilità, I piloti hanno scelto di dirottare l'aereo presso l'aeroporto di Torino Caselle.
Ai viaggiatori sono state messe a disposizione tutte le necessarie modalità di trasporto per raggiungere la città di Genova il prima possibile
Situazione meteo oggi 21 ottobre a Genova
Per la giornata di oggi, a Genova la situazione meteo favorisce precipitazioni diffuse con intensità moderata. La pioggia, stando alle previsione, non dovrebbe durare per tutta la giornata ma solo nelle ore del mattino.