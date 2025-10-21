Maltempo a Genova: voli dirottati e sottopassi allagati a Brin e San Benigno - Immagini

Foto Genova Quotidiana

Forte ondata di maltempo si abbatte sulla città di Genova causando diversi disagi, in modo particolare ai trasporti e alla viabilità. La pioggia venuta giù nella giornata di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, ha creato allagamenti in diversi punti del capoluogo ligure: necessaria infatti la chiusura, a causa di un allagamento, del sottopasso di Brin.

Maltempo investe Genova: sottopassi allagati a Brin e San Benigno

Gli allagamenti, a causa del maltempo che ha investito la città di Genova nella giornata di ieri, si sono verificati anche nella zona di Rivarolo: presso l'intersezione tra via Ponte Polcevera e via Rossini. In questo caso però la viabilità non è stata compromessa. Necessaria la chiusura al transito anche del sottopasso che si trova in via Milano della zona di San Benigno.

Maltempo Genova: voli dirottati per scarsa visibilità

A fare i conti con il maltempo sono stati anche i viaggiatori del volo di linea W4 05083 proveniente da Tirana. Il velivolo che sarebbe dovuto atterrare a Genova alle 12.25, è stato successivamente dirottato sull'aeroporto di Milano Linate. Il dirottamento è stato necessario dopo i tre tentativi di atterraggio andati a vuoto per scarsa visibilità.

Situazione analoga anche per il volo di linea in arrivo da Monaco di Baviera con atterraggio previsto alle ore 13.30 che, sempre per scarsa visibilità, I piloti hanno scelto di dirottare l'aereo presso l'aeroporto di Torino Caselle.

Ai viaggiatori sono state messe a disposizione tutte le necessarie modalità di trasporto per raggiungere la città di Genova il prima possibile

Situazione meteo oggi 21 ottobre a Genova

Per la giornata di oggi, a Genova la situazione meteo favorisce precipitazioni diffuse con intensità moderata. La pioggia, stando alle previsione, non dovrebbe durare per tutta la giornata ma solo nelle ore del mattino.

Maltempo, allagata anche la rampa del casello di Genova Ovest. Allagamenti anche in via al Ponte Polcevera. Qui l'articolo su disagi e previsioni



Foto: Facebook Genova Quotidiana pic.twitter.com/0UHJatWLul — Nunzio Zeccato (@NZeccato) October 21, 2025



