Luna piena del Cervo 2024, sarà una Superluna?

Tra pochi giorni vedremo splendere in cielo la Luna Piena del Cervo 2024. Il plenilunio di luglio - considerato da molti quello estivo per eccellenza - vedrà protagonista una Superluna?

Arriva la "magica" Luna Piena del Cervo 2024

Il nostro satellite si prepara a regalarci l'ennesimo spettacolo nel cielo di luglio, e dopo essere stato protagonista di spettacolari "baci" spaziali (l'ultimo è stato quello con Saturno) raggiungerà la fase di piena.

Il plenilunio del Cervo, come fanno sapere dall'Unione astrofili italiani (Uai), si verificherà nella costellazione del Capricorno il prossimo 21 luglio alle 10.17 GMT, 12.17 ora italiana. Non potremmo ovviamente vedere il nostro satellite splendere nel momento esatto in cui raggiungerà il culmine, ma sembrerà pieno anche osservandolo la sera precedente e quella successiva.

A noi che guarderemo lo spettacolo dalla Terra a occhio nudo, il disco apparirà infatti luminoso al 99%, sia nella versione "Gibbosa crescente" nella notte tra il 20 e il 21, che in quella "Gibbosa calante" la sera successiva. Tuttavia questo plenilunio avrà una particolarità. Il nostro satellite ci sembrerà più grande del solito, al punto da spingerci a domandarci se sarà una Superluna.

©Stellarium - cielo del 21 luglio ore 23:00 circa

Vedremo la Superluna del Cervo 2024?

Per prima cosa vediamo di fare chiarezza sul termine Superluna. Si tratta di un nome coniato dall'astrologo Richard Nolle e riferito a una luna piena che si verifica quando il satellite si trova a una distanza dalla Terra pari o inferiore a 361.885 km, misurata dai centri dei due corpi celesti. Sebbene non sia mai stato ufficializzato dall’International Astronomic Union questo termine viene ampiamente utilizzato per indicare un plenilunio in cui il disco lunare appare più grande e luminoso.

Il prossimo plenilunio avverrà quando il satellite si trova a 373.946 km dal perielio, ovvero troppo distante per potersi definire Superluna. Tuttavia non mancherà di molto il suo "obiettivo" e questo farà sì che, a noi che lo osserviamo dalla Terra, il disco lunare possa apparire comunque più grande del 5,8%.