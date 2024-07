Arriva il bacio spaziale Luna-Saturno: ecco quando e come vederlo

Tra qualche giorno il firmamento ci regalerà un altro spettacolo imperdibile. Protagonisti del cielo estivo saranno stavolta Luna e Saturno, che si incontreranno dando origine a un "bacio spaziale" da non perdere.

Luna e Saturno danzano nel cielo di luglio

L'appuntamento è fissato per il 24 luglio, giorno in cui potremmo ammirare il nostro satellite naturale "danzare" con il Signore degli Anelli. Lo spettacolare evento sarà (almeno teoricamente) visibile a occhio nudo anche se, come sempre accade quando parliamo di Saturno, l'impiego di un binocolo aiuterà a individuare meglio alcuni dettagli. Sesto pianeta in ordine di distanza dal Sole, e secondo per massa e dimensioni, Saturno è infatti famoso per i suoi Anelli e le sue Lune. Perché allora rinunciare alla possibilità di osservarli meglio, mentre ci lasciamo incantare da un bacio spaziale che ha tutti gli ingredienti per affascinarci e tenerci con gli occhi incollati al firmamento?

Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione astrofili italiani, l'incontro tra il gigante gassoso e la Luna si verificherà nella costellazione dell'Acquario.

©Stellarium - cielo del 24 luglio ore 23:30 circa

Come vedere la congiunzione Luna - Saturno

Il momento migliore per ammirare il nostro satellite e il Signore degli Anelli in congiunzione sarà poco prima della mezzanotte, quando entrambi sorgeranno sull'orizzonte orientale.

Sebbene, come anticipato, l'evento potrà essere visto anche senza ausilio di apparecchiature, l'impiego di un buon binocolo (o meglio ancora un telescopio) permetterà di osservare anche gli Anelli e le Lune di Saturno. Ovviamente sarà necessario poter contare su cieli sereni, e allontanarsi quanto più possibile dalle luci artificiali delle città.

Scegliendo con cura il luogo di osservazione ottimale, lo spettacolo sarà assicurato. Il nostro satellite apparirà molto luminoso, dopo il plenilunio del 21 luglio, e insieme al Signore degli Anelli sarà protagonista di uno show celeste imperdibile nel cielo estivo.