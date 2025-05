Luna delle Fragole 2025: sarà la prima luna piena dell'estate?

Il plenilunio di giugno vedrà splendere in cielo la Luna delle Fragole. Talvolta capita che questo evento coincida anche con il primo plenilunio d'estate: sarà così anche quest'anno?

Luna delle Fragole 2025, quando?

Il plenilunio delle Fragole è atteso per il prossimo 11 giugno. Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione astrofili italiani, il nostro satellite raggiungerà la sua fase massima alle 9:44 ora italiana.

Ovviamente, come spesso accade, in quel momento sarà impossibile da trovare nel cielo, a causa della luce solare. Potremmo comunque vederlo splendere in tutta la sua pienezza la sera, e anche quella precedente e quella successiva.

©Stellarium - cielo dell'11 giugno ore 23:00 circa

Luna Piena delle Fragole primo plenilunio d'estate?

Come tutti sappiamo, la stagione estiva inizia con il solstizio (quest'anno previsto per il 21 giugno alle 2:42 GMT). Ne consegue che la Luna Piena delle Fragole 2025 non sarà la prima dell'estate, ma piuttosto l'ultima primaverile che vedremo splendere in cielo.

Ma perché viene spesso definito il primo plenilunio estivo? Oltre al fatto che talvolta questo evento si verifica negli ultimi giorni del mese, quando di fatto siamo già entrati nella stagione astronomica (cosa che non accade quest'anno), occorre tenere presente che vi è anche un'altra estate: quella meteorologica, il cui inizio è convenzionalmente fissato al 1° giugno.

Ne consegue quindi che la Luna delle Fragole 2025 non sarà la prima a splendere nella stagione astronomica, mentre sarà a tutti gli effetti il primo plenilunio d'estate se prendiamo come base quella metereologica.

Perché Luna delle Fragole?

Il nome dei pleniluni deriva dalle tradizioni dei nativi americani, che usavano dare a questi eventi appellativi che rimandassero alle caratteristiche del periodo. La Luna delle Fragole (o Strawberry Moon), com'è facile intuire, indicava l'inizio di un periodo in cui i "falsi" frutti rossi abbondavano nel Nord America. Curiosi di sapere perché le fragole sono in realtà definite falsi frutti? Ne parliamo in questo articolo.

Ma non è questo il solo nome usato per identificare il plenilunio di giugno, e altri rimandano invece ad altre caratteristiche. In Europa questo evento era noto come Luna di Miele, termine che richiama alla mente l’idromele, una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele usata fin dal Neolitico, di cui troviamo tracce anche nell’Antico Egitto. In molte regioni europee questa bevanda veniva regalata alle coppie appena sposate, perché si credeva che aiutasse nella procreazione. Anche il termine "luna di miele" che segue le nozze nasce proprio da questa antica usanza di bere la bevanda a base del nettare delle api.

Arriva una Superluna o una Microluna?

Quella che illuminerà il cielo di giugno non sarà né una Superluna né tantomeno una Microluna. I due termini, usati per indicare il nostro satellite al perigeo o all'apogeo, non riguarderanno la Luna Piena delle Fragole, visto che il satellite raggiungerà la fase di piena quando si troverà a 399.631 km dal nostro Pianeta, ovvero troppo vicina per essere definita Microluna, ma non abbastanza da potersi fregiare del nome di Superluna delle Fragole 2025. Si tratterà comunque di un evento particolare e spettacolare, che molti skywatcher non vorranno perdere.

Il plenilunio di giugno si preannuncia infatti davvero unico per molte caratteristiche, che scopriremo insieme nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.