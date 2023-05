Fragole, 5 curiosità sul "falso frutto" che (probabilmente) non sai

La fragola è un falso frutto. Proprio così, è arrivato il momento di sfatare un mito: uno dei frutti più amati e consumati da grandi e piccini in realtà è considerato un falso frutto. Ora vi spieghiamo il motivo e alcune curiosità sul frutto dal sapore avvolgente e inconfondibile.

La fragola è un “falso frutto”: ecco perchè

Ebbene si, la fragola non è un frutto! A chi si sta domandando allora cosa è diciamo che si tratta di un falso frutto visto che dal punto di vista botanico viene definita tale in quanto il vero frutto sono i semini giallastri che si trovano sulla superficie della fragola. L’ovario, al cui interno è contenuto il germe del futuro frutto, crescendo viene conglobato dal ricettacolo, che è una infiorescenza. Man mano che cresce si forma la bacca della fragola dove il vero frutto sono gli acheni, ossia quei semini gialli, presenti sulla parte esterna, mentre la parte più gustosa è rappresentata dal ricettacolo. Quindi quella polpa rossa e saporita che utilizziamo per ricette dolci e salate, invece, deriva dall’accrescimento del ricettacolo. Non è l'unico falso frutto che consumiamo abitualmente, visto che in questa categoria rientrano anche: l’anguria, l’ananas, la melagrana, il fico, la mela e la pera.

Tantissime le varietà di fragole coltivate in Italia e nel mondo, anche se le primissime coltivazioni risalgono ai Greci e Latini. La coltivazione delle fragole erano richieste non solo per il sapore del frutto, ma anche per le proprietà benefiche tra cui: la possibilità di curare patologie come i cali di pressione, calcoli renali, febbre, mal di gola e infiammazioni.

Le proprietà benefiche e nutritive delle fragole

Le fragole sono diventate uno dei frutti più richiesti ed amati e la loro coltivazione è arrivata fino ai giorni d'oggi. Composta per il 90% di acqua, è un frutto dietetico, privo di grassi quindi con un basso contenuto calorico e non contiene sodio. Non solo, è ricca di vitamina C che è fondamentale per il nostro organismo visto che contribuisce:

