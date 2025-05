Curiosità sulla Luna delle Fragole 2025

Il plenilunio di giugno vedrà la Luna Piena delle Fragole, un evento che promette di tenere moltissimi skywacher con gli occhi incollati al cielo. Ma cosa avrà di speciale? Ecco qualche curiosità su questo fenomeno celeste.

Il cielo di giugno si accende con la Luna delle Fragole

Il prossimo 11 giugno vedremo splendere in cielo la Luna delle Fragole 2025. Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione astrofili italiani, il nostro satellite raggiungerà la fase di piena alle 9:44 ora italiana, un momento della giornata in cui sarà impossibile osservarla. Ma prima di abbandonare l'idea di assistere a questo nuovo plenilunio dovremmo sapere che l'evento, come sempre accade, sarà visibile per diverse ore.

Alzando gli occhi al cielo nella sera precedente o in quella successiva, potremmo vedere il nostro satellite completamente illuminato proprio come nel momento esatto del plenilunio. Ecco in dettaglio come vedremo l'area di firmamento che ospiterà la luna qualche ora dopo.

©Stellarium - cielo dell'11 giugno ore 23:00 circa

Cosa avrà di speciale il plenilunio di giugno 2025?

In un precedente articolo vi avevamo raccontato come questo plenilunio avrà qualcosa di veramente unico, promettendo che presto vi avremmo spiegato meglio di cosa si tratterà. Come anticipato non sarà né una Superluna delle Fragole, né tantomeno una Microluna quella che vedremo splendere in tutta la sua pienezza il prossimo 11 giugno. La sua distanza dal perigeo e dall'apogeo non le permetteranno di fregiarsi di nessuno di questi due titoli.

Allora cos'avrà di speciale? Tanto per iniziare sarà la prima Luna Piena a illuminare l'estate metereologica, stagione che prenderà il via il 1° giugno. Ovviamente, il fatto che la stagione metereologica abbia inizio in una data fissa, fa sì che ogni plenilunio di giugno vede la prima Luna Piena di questa estate, ma al contrario di quanto può avvenire altri anni, questa volta non sarà anche la prima dell'estate astronomica (che inizierà invece con il solstizio del 21 giugno).

Sarà forse il suo colore a renderla particolare? Neppure questo è esatto, visto che il plenilunio di giugno (nonostante sia conosciuto in tutto il mondo come Luna delle Fragole o Strawberry Moon) non vedrà una Luna Rossa come il nome del frutto potrebbe far supporre. In realtà tale appellativo gli è stato dato dai nativi americani per evidenziare il periodo in cui questi golosi frutti sono presenti in abbondanza in natura. Ci sono anche altri nomi che identificano il 6° plenilunio dell'anno, come Luna di Miele, Luna Calda o Luna di Fieno.

Luna delle Fragole 2025 in una costellazione "insolita"

C'è una particolarità che darà a questo plenilunio un fascino speciale ed è data dalla posizione del nostro satellite nel momento in cui raggiungerà la fase di piena. Osservando l'immagine sopra possiamo vedere che si troverà a cavallo tra la costellazione del Sagittario e quella del Capricorno.

Pur trovandosi come le altre 12 lungo il percorso annuale del Sole nel cielo, la Costellazione di Ofiuco è l'unica a non essere prevista nello Zodiaco e la sola a non aver dato il nome a un segno zodiacale.

Conosciuta anche come 13esima costellazione è nota fin dall'antichità, visto che la troviamo menzionata addirittura da Tolomeo. In quest'area del firmamento troviamo un gran numero di stelle doppie e variabili, molte delle quali osservabili anche con un semplice binocolo.

La notte di Luna Piena non sarà propriamente il momento migliore per dedicarsi a questa osservazione, ma veder splendere il nostro satellite naturale in tutta la sua pienezza in questa costellazione "insolita" sarà comunque un'esperienza affascinante. E poi potremmo sempre tornare a puntare i binocoli in questo angolo celeste quando la Luna Piena tornerà a lasciare il posto a cieli più bui.