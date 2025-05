Meteo, verso un weekend a 30 gradi: la tendenza

Per l’ultima parte della settimana le attuali proiezioni confermano il rinforzo dell’alta pressione sull’Italia con conseguenti condizioni di diffusa stabilità. Solo domenica l’anticiclone potrebbe parzialmente indebolirsi al Nord che verrà lambito da un fronte nuvoloso in transito per lo più oltralpe. L’alta pressione, attualmente riconducibile alla propaggine orientale dell’Anticiclone delle Azzorre, assumerà inoltre una maggiore componente sub-tropicale associata a una massa d’aria calda in risalita dall’Algeria e dal Marocco che favorirà un incremento delle temperature; al Centronord in particolare raggiungeremo valori ben oltre la norma con punte pienamente estive prossime ai 30 gradi.

Tendenza meteo: weekend estivo sull'Italia con valori intorno ai 30 gradi

Più nel dettaglio venerdì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche nuvola passeggera, per lo più sotto forma di velature, ancora presente su estremo Nordest, parte del Centro e regioni meridionali; ultimi piovaschi prima dell’alba in prossimità dello Stretto di Messina. Temperature per lo più in lieve aumento, specie su settore alpino, versante tirrenico e Sardegna. Al Sud e in Sicilia condizioni climatiche condizionate da una sostenuta ventilazione settentrionale con venti in particolare fino a forti al largo sullo Ionio.

Sabato prevarrà il sole un po’ dappertutto; tra il tardo mattino e il pomeriggio un po’ di nuvole cumuliformi potranno svilupparsi attorno ai rilievi dell’Appennino (per lo più settori meridionale e settentrionale), in quelli alpini e all’estremo Nordovest. Non si esclude qualche isolato rovescio nelle Alpi piemontesi. Temperature in diffuso aumento con punte di 28-30 gradi al Centronord e in Sardegna. Venti in attenuazione al Sud, ancora localmente moderati solo tra la Puglia e l’alto Ionio.

Domenica 1 giugno sarà un’altra giornata ben soleggiata al Centrosud e nelle Isole con temperature in ulteriore aumento in particolare sul lato adriatico e al Sud. Al Nord invece dovremmo assistere ad un aumento delle nuvole, più consistenti e associate nella seconda parte del giorno a locali episodi di instabilità su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Nordovest.

Per l’inizio della prossima settimana le attuali proiezioni indicherebbero un copione analogo alla domenica con il Centrosud sempre protetto dell’alta pressione e con clima più caldo anche al Sud (valori oltre la norma) ed il Nord ancora coinvolto dalle propaggini meridionali dei sistemi nuvolosi in movimento lungo correnti sud-occidentali. Una perturbazione più incisiva potrebbe in particolare arrivare nella seconda parte di mercoledì. Per conferme e dettagli più attendibili di questa evoluzione si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.