Meteo, martedì mite ma instabile: ecco dove arrivano piogge e temporali

Nei prossimi giorni l’alta pressione centrata sull’Europa sud-occidentale resterà ai margini del nostro paese che verrà così lambito da alcune perturbazioni atlantiche; le correnti nord-occidentali che prevarranno sul Mediterraneo centrale favoriranno fino a giovedì condizioni di variabilità e instabilità. In particolare fino a martedì 27 maggio l’Italia sarà interessata dal transito della perturbazione nr. 9 di maggio che porterà rovesci e temporali al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud.

L’evoluzione successiva resta ad oggi incerta: vediamo lo scenario più probabile. Tra mercoledì sera e giovedì un nuovo veloce impulso nord-atlantico potrebbe lambire l’Italia, portando un po’ di instabilità dapprima su Alpi ed estremo Nord-Est e poi, giovedì, al Sud. Le temperature saranno comunque in progressiva crescita fino a valori nella norma o leggermente sopra.

Le previsioni meteo per martedì 27 maggio

Al mattino prevalenza di nuvole al Nord con piogge sparse, localmente temporalesche, su Lombardia, Liguria di levante e regioni di Nord-Est; nel pomeriggio parziale miglioramento con tendenza a schiarite e una residua instabilità su Prealpi centro-orientali, ed Emilia Romagna. Al Centro-Sud inizio di giornata in prevalenza soleggiato, poi nel pomeriggio diffuso aumento dell’instabilità nelle zone interne con lo sviluppo di numerosi rovesci o temporali. Temperature per lo più stazionarie; punte di 28-29 gradi in Sicilia e Sardegna. Moderato Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia. Un po’ mossi i mari di ponente; calmi o poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 maggio

Giornata nel complesso soleggiata e stabile da nord a sud. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montuose della nostra Penisola con locali rovesci sulle Alpi centro-orientali e sui rilievi appenninici della Calabria. In serata rischio temporali tra Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Temperature in aumento al Centro-Nord, senza grandi variazioni altrove; punte di 30 gradi in Sardegna. Venti di Maestrale per lo più deboli al Sud e nelle Isole, salvo moderati rinforzi intorno alla Puglia, nel Canale di Sicilia, nel Mare e Canale di Sardegna con mari in prevalenza mossi. Venti molto deboli altrove.