Meteo: ultima settimana di maggio tra caldo in aumento e qualche temporale. La tendenza

Gli aggiornamenti meteo per gli ultimi giorni di maggio confermano uno scenario all’insegna del sole e del caldo in aumento, ma non mancherà qualche insidia.

L’anticiclone delle Azzorre prova a riprendersi la scena, riportando condizioni più stabili e temperature in crescita su gran parte del Paese, ma resta il rischio di qualche episodio di instabilità in alcune regioni.

La tendenza meteo da mercoledì

Mercoledì 28 maggio sull’Italia probabilmente prevarrà l’influsso dell’anticiclone delle Azzorre: le temperature saranno quindi in aumento, e per gran parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi.

Tra il tardo pomeriggio e la sera non si esclude qualche rovescio o temporale sui settori alpini e prealpini del Nord-Est. Venti moderati di Maestrale soffieranno sul sud della Puglia e sui mari circostanti.

La tendenza per la seconda parte della settimana presenta ancora margini di incertezza. Secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile, nel complesso dovrebbe prevalere l’influsso di un campo di alta pressione. In particolare, giovedì 29 maggio dovrebbe prevalere la stabilità atmosferica sulle Isole maggiori, sull’Italia centrale e al Nord-Ovest. Qualche fenomeno di instabilità dovrebbe invece essere possibile nelle zone interne delle regioni meridionali e localmente anche al Nord-Est. Si profila probabilmente una giornata un po’ più ventosa, con possibili venti a carattere di Föhn nelle vallate alpine del Nord-Ovest. Le temperature saranno in ulteriore rialzo, su valori anche leggermente al di sopra della media.

Uno scenario meteo più tranquillo si profila per la giornata di venerdì 30 maggio, che probabilmente trascorrerà con tempo stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni.