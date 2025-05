Meteo: due perturbazioni tra lunedì 26 e venerdì 30! Giugno al via con l'Anticiclone?

Nel corso dell’ultima settimana di maggio l’Italia si troverà a metà strada tra un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale, in espansione fin verso l’Europa sud-occidentale, e un corridoio di basse pressioni esteso dall’Europa settentrionale verso quella sud-orientale. Ne conseguirà un flusso mediamente nord-occidentale, temperato e relativamente umido, in seno al quale si muoveranno un paio di perturbazioni, destinate a coinvolgerci almeno in parte.

La prima di queste (la n.9 del mese), attraverserà la Penisola tra la fine di lunedì 26 e la giornata di martedì 27, con effetti dapprima sulle regioni settentrionali, a seguire anche su quelle centrali e marginalmente su quelle meridionali peninsulari. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Resteranno escluse Calabria, Sicilia e Sardegna dove il tempo risulterà stabile e soleggiato.

La seconda invece (la n.10 del mese), dopo un generale miglioramento atteso per mercoledì 28, dovrebbe investirci tra la seconda parte di giovedì 29 e la prima parte di venerdì 30. In questo caso le regioni maggiormente coinvolte sembrano essere quelle orientali: quindi Nord-Est, settori adriatici e ionici, mentre dovrebbero restare ai margini quelle nord-occidentali, le tirreniche e, ancora una volta, le Isole maggiori. Ma si tratta di una tendenza ancora molto incerta.

Inizio di giugno con rimonta anticiclonica più decisa? La tendenza meteo

Alle sue spalle, la rimonta anticiclonica da ovest dovrebbe risultare più efficace su tutto il Paese in coincidenza del fine settimana e dunque anche dell’inizio di giugno (e dell’estate meteorologica), garanzia di tempo stabile e soleggiato un po’ per tutti.

Dal punto di vista termico, le temperature si mostreranno ancora abbastanza altalenanti e seguiranno un ritmo dettato dall’andamento ancora variabile del tempo. In ogni caso i valori risulteranno nella norma o temporaneamente al di sotto, per il momento senza precoci ondate di

calore all’orizzonte.