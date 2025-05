Meteo: anticiclone fino a fine maggio, poi possibili insidie. La tendenza da giovedì 29

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la fine di maggio sarà caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre: si profila quindi una fase di tempo stabile e soleggiato, con temperature oltre la norma soprattutto al Centro-Nord dove è atteso un assaggio di caldo estivo.

Resta piuttosto incerta la tendenza meteo per l’inizio di giugno: secondo le attuali proiezioni, che saranno da confermare, sarà probabile un cedimento dell’alta pressione che darà luogo a un aumento dell’instabilità in particolare nelle regioni centro-settentrionali.

La tendenza meteo da giovedì 29 maggio

Giovedì 29 maggio prevarrà il sole sulle Isole maggiori e nelle regioni centro-settentrionali, mentre qualche annuvolamento insisterà sul Sud Italia dove non si escludono rovesci e temporali, più probabili sull’Appennino calabro-lucano. Le temperature subiranno un temporaneo calo sulle regioni meridionali e sul versante adriatico del Centro, mentre altrove resteranno in generale stabili. Soffieranno venti moderati di Maestrale nei Canali di Sardegna e di Sicilia, e sul medio e basso Adriatico.

Venerdì l’anticiclone si estenderà con più decisione su tutta l’Italia, determinando tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque. Atteso anche un aumento delle temperature che - in particolare sulle regioni centro-settentrionali - si spingeranno anche al di sopra della media.

Anche la giornata di sabato 31 maggio sarà probabilmente caratterizzata da tempo in generale soleggiato e temperature estive. Secondo le attuali proiezioni, tuttavia, alla fine della giornata e nella notte successiva sarà probabile qualche episodio di instabilità sulle regioni centro-settentrionali. Sarà questo il segnale di un indebolimento dell’alta pressione, che domenica 1 giugno dovrebbe far sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni settentrionali, determinando un possibile aumento dell’instabilità atmosferica. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.