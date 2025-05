Eventi astronomici giugno 2025: dal solstizio d'estate alla Luna Piena delle Fragole

Mercurio, il 27 giugno "incontrerà" la Luna nel cielo.

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per gli appassionati di astronomia, ricco di fenomeni celesti affascinanti. Tra spettacolari congiunzioni tra pianeti, eclissi solari e lunari, passaggi di comete e piogge di meteore, le occasioni per osservare il cielo non mancheranno. Nel mese di giugno, due appuntamenti imperdibili saranno il solstizio d’estate e la suggestiva Luna Piena delle Fragole.

Il primo evento da segnare in agenda è quello che si verificherà mercoledì 11 giugno quando il cielo regalerà uno spettacolo a dir poco affascinante: la Luna delle Fragole. La prossima Luna Piena non sarà soltanto un’occasione suggestiva per contemplare il paesaggio notturno, ma presenterà due aspetti particolari che la rendono unica. Innanzitutto, il suo cammino nel cielo sarà piuttosto insolito: sorgerà verso sud-est e calerà a sud-ovest, rimanendo molto bassa sull’orizzonte.

Questo tragitto più breve e inclinato farà apparire la Luna meno intensa nella sua luminosità, regalando un’atmosfera più soffusa e suggestiva. Inoltre, la fase di Luna Piena cadrà tra il 10 e l’11 giugno. Il picco di illuminazione, con il disco lunare al 99,8%, sarà raggiunto alle 07:44 dell’11 giugno. Tuttavia, questo momento culminante non sarà visibile dall’Italia, poiché avverrà durante le ore diurne e sarà apprezzabile solo da chi si trova nell’altro emisfero.

Giugno è anche il mese che segna l'inizio della stagione estiva con il solstizio d'estate il 21 giugno. Nel giorno del solstizio, l’asse terrestre sarà inclinato in modo tale che il Polo Nord si troverà orientato verso il Sole. In quel momento, il Sole raggiungerà il punto più settentrionale del suo percorso nel cielo, posizionandosi esattamente sopra il Tropico del Cancro, alla latitudine di 23,44 gradi nord. Questo evento segna l’inizio dell’estate per l’emisfero boreale, mentre nell’emisfero australe rappresenta l’avvio della stagione invernale.

La Luna incontra Mercurio: ecco quando

Osservare Mercurio dalla Terra non è semplice, poiché il pianeta orbita molto vicino al Sole e spesso viene offuscato dalla sua intensa luminosità. Di norma, può essere intravisto solo poco prima dell’alba o subito dopo il tramonto, nei brevi momenti in cui il bagliore solare è meno invadente. Tuttavia, il 27 giugno le condizioni saranno particolarmente favorevoli: la Luna si troverà in prossimità di Mercurio, e i due astri appariranno ravvicinati nel cielo serale. Questa configurazione renderà più agevole localizzare il timido pianeta. Secondo gli astronomi, si tratterà della miglior opportunità dell’anno per osservare Mercurio accanto alla Luna utilizzando un telescopio.