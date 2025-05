Meteo, 28-29 maggio con nuovi temporali poi caldo estivo

L’Italia resta per il momento ai margini di un vasto campo anticiclonico di matrice sub-tropicale in espansione verso l’Europa occidentale, dunque esposta al passaggio di alcuni veloci impulsi perturbati atlantici, inseriti in un letto di correnti nord-occidentali dirette verso il Mediterraneo centrale, responsabili di un tempo ancora molto variabile e a tratti instabile. In particolare entro la fine della giornata odierna si completerà il passaggio della perturbazione nr. 9 di maggio, in scivolamento nel pomeriggio-sera lungo la Penisola. A seguire l’ultima perturbazione del mese (la n.10), la cui coda raggiungerà la barriera alpina e il Nord-Est nella serata di mercoledì, per attraversare rapidamente il Centro-Sud peninsulare nel corso di giovedì, con effetti per lo più limitati alle regioni orientali e meridionali. Si tratta, tuttavia, di un’evoluzione ancora incerta. La tendenza successiva, invece, conferma ad oggi un più deciso rinforzo dell’alta pressione che, dalla Penisola iberica e dalla Francia, si allungherebbe con maggior convinzione fino all’Italia e ai Balcani occidentali, insieme alla massa d’aria calda ad essa associata. Dopo una fase con temperature altalenanti, ma abbastanza vicine alla norma, nel fine settimana, infatti, i termometri punterebbero valori estivi fino ai 30 gradi e localmente anche poco oltre.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 28 maggio

Sull’insieme del Paese giornata nel complesso abbastanza soleggiata, con il passaggio di velature a tratti estese. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose della Penisola, con locali rovesci sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino calabro. In serata rischio temporali in estensione a Prealpi lombarde orientali, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Temperature massime in aumento al Nord e sulla Sardegna, senza grandi variazioni altrove; punte di 29-30 gradi sull’isola, tra 22 e 27 gradi nel resto del Paese. Venti di Maestrale a tratti moderati al Sud, sulle Isole e sui mari prospicienti, che risulteranno in prevalenza mossi.

Previsioni meteo per giovedì 29 maggio

Giovedì nella notte e al mattino cielo nuvoloso e alcune precipitazioni su Marche, Abruzzo, Molise, in trasferimento verso il Sud peninsulare. Nel pomeriggio tendenza ad un miglioramento, con gli ultimi isolati rovesci tra Lucania e Calabria settentrionale. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, fatto salvo il transito di nubi sottili ad alta quota e locali annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Temperature: massime in lieve calo nelle regioni adriatiche e meridionali; punte di 27-28 gradi su quelle occidentali, fino a 30-31 sulla Sardegna. Venti: tesi o forti di Maestrale su mare di Sardegna e Canali delle Isole, settentrionali in moderato rinforzo sulle regioni peninsulari.