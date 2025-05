Meteo, anticiclone e caldo estivo: durerà per tutto il ponte del 2 Giugno? La tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che nel weekend tra il 31 maggio e l’1 giugno vivremo giornate di stampo estivo, con tanto sole e caldo in aumento, ma lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, potrà aumentare il rischio di piogge e temporali in alcuni settori.

La tendenza meteo per il ponte del 2 giugno

Sabato 31 maggio il sole prevarrà in tutte le regioni. Farà eccezione solo la possibilità di isolati temporali di calore, nel pomeriggio, a ridosso delle Alpi piemontesi.

Le temperature saranno in diffuso aumento e si spingeranno fino a valori superiori alla media, in particolare al Centro-Nord. I venti saranno per lo più deboli, salvo per un Maestrale moderato sul Canale d’Otranto e alto Ionio.

Domenica 1 giugno, primo giorno dell’estate meteorologica, l’alta pressione continuerà a dominare la scena determinando tempo stabile e soleggiato in gran parte del Paese.

Stando agli ultimi aggiornamenti, tuttavia, nel pomeriggio sulle regioni settentrionali potranno verificarsi rovesci o isolati temporali di calore a ridosso dei rilievi, più probabili sui settori alpini e prealpini centrali e orientali. I venti saranno deboli e le temperature aumenteranno ulteriormente, con caldo estivo in tutte le regioni e un clima piuttosto umido e afoso al Nord.

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, potremmo osservare i segnali di un lieve cedimento dell’alta pressione all’altezza delle regioni settentrionali.

Stando alle attuali proiezioni il rischio di rovesci e temporali dovrebbe aumentare specialmente sulle Alpi e le fasce prealpine, mentre nel resto del Paese continuerà a prevalere il sole, accompagnato da un clima caldo. Si tratta di un’evoluzione che presenta ancora margini di incertezza: seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli sulla tendenza meteo per tutto il ponte del 2 giugno.