Meteo, maggio si chiude con caldo estivo: le previsioni da venerdì 30

Alta pressione in rinforzo: da questo venerdì l’anticiclone nordafricano diventa il protagonista della scena meteorologica sul Mediterraneo centro-occidentale e su parte del continente europeo. La massa d’aria calda che trascinerà con sé, determinerà una sensibile crescita delle temperature, con picchi massimi anche leggermente oltre i 30 gradi nel weekend; valori di stampo estivo proprio in concomitanza con l’esordio dell’estate meteorologica che prenderà il via domenica 1° giugno.

L’aumento termico - con temperature oltre la norma - sarà avvertito in maniera marcata a causa dello sbalzo che si verrà a creare col finale di primavera a tratti sotto tono. Da segnalare, nel fine settimana, il ritorno di un po’ di instabilità al Nord, specie sui rilievi, a causa del transito di perturbazioni oltralpe, che andranno a disturbare l’anticiclone lungo il suo bordo settentrionale.

Le previsioni meteo per venerdì 30 maggio

Giornata di sole in tutta Italia, con temporanee velature in transito e qualche annuvolamento più compatto al Nord-Est, in Calabria, tra Marche e Abruzzo e - nel pomeriggio - a ridosso dei monti.

Temperature per lo più in leggero aumento; massime per lo più comprese tra i 25 e i 30 gradi al Centro-Nord, in Campania e sulle Isole Maggiori; valori più contenuti nel resto del Sud, ancora leggermente sotto la media in Puglia. Venti deboli al Centro-Nord e in Sardegna; venti da moderati a forti settentrionali al Sud e in Sicilia, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 31 maggio

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Assenza di piogge al mattino. Durante il pomeriggio sviluppo di nuvolosità su Alpi e Appennino settentrionale; possibili rovesci o temporali sulle Alpi occidentali e sulle Prealpi lombarde, venete e Prealpi Giulie.

Temperature in ulteriore aumento da Nord a Sud, valori ben oltre la norma anche di 3/5 gradi; clima estivo. Venti deboli quasi ovunque, correnti in indebolimento anche al Sud.