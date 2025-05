Meteo, ponte del 2 Giugno tra caldo estivo e qualche temporale: la tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo sul ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, confermano il dominio dell’anticiclone nordafricano su gran parte dell’Italia, con tanto sole e caldo estivo.

Tuttavia, a partire da domenica 1° giugno - giorno che darà ufficialmente il via all’estate meteorologica - l’alta pressione mostrerà segnali di cedimento sulle nostre regioni settentrionali.

La tendenza meteo da domenica 1 giugno

Con i primi segnali di cambiamento attesi al Nord per domenica 1 giugno, per le regioni settentrionali si aprirà una fase più variabile e a tratti instabile, che potrebbe insistere fino a metà settimana. Il rischio di rovesci e temporali riguarderà soprattutto le aree alpine, ma localmente i fenomeni potranno estendersi anche alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Poiché la situazione si profila estremamente dinamica e incerta, sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per avere conferme e dettagli più precisi.

Nelle regioni del Centro-Sud il tempo resterà invece stabile e soprattutto ben soleggiato, per effetto dell’alta pressione che favorirà anche un generale rialzo delle temperature che si porteranno ovunque su valori estivi, con massime pomeridiane intorno ai 30 gradi e anche oltre. Valori più contenuti sono attesi lungo le aree costiere, dove il clima sarà mitigato da un mare ancora relativamente fresco. Nelle regioni settentrionali - per effetto della variabilità e instabilità atmosferica - le temperature saranno più in linea con le medie stagionali: le massime pomeridiane faranno registrare valori per lo più tra i 24 e 27 gradi.

L’attuale tendenza per la seconda parte della settimana mostra la possibilità che l’alta pressione si rafforzi ulteriormente, tornando a coinvolgere anche il Nord Italia, e non è escluso un sensibile aumento delle temperature per la risalita dal Nord Africa di aria molto calda che potrebbe portare ai primi 35 gradi della stagione estiva.