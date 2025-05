Meteo, arriva l'estate: caldo in aumento e punte oltre i 30 gradi! Le previsioni da venerdì 30 maggio

Maggio volge al termine e l’estate si affaccia già all’Italia: lo fa con l’espansione progressiva dell’anticiclone nord africano dalla Penisola iberica verso la regione alpina e il Mediterraneo centrale, che ci traghetterà verso un weekend tipicamente estivo.

Il sole e il tempo stabile saranno accompagnati da una massa d’aria decisamente calda, di matrice sub-tropicale, che porterà le temperature su valori ben al di sopra della norma e, in molti casi, tipici del mese di luglio. L’anomalia più marcata (fino a 5-6 gradi superiori alla norma del periodo) è attesa al Nord, sul medio e alto Tirreno e sulla Sardegna, dove si prevedono picchi massimi anche oltre i 30 gradi tra sabato e domenica.

Il tutto in coincidenza con l’esordio dell’estate meteorologica che prenderà il via domenica 1° giugno. Lo sbalzo termico anche marcato si avvertirà soprattutto al Sud e in Sicilia dove, nella giornata odierna, resta ancora attiva un’intensa e più fresca corrente settentrionale, che sta facendo registrare valori temporaneamente sotto la media.

Le previsioni meteo per venerdì 30 maggio

Giornata di sole in tutta Italia, con temporanee velature in transito e qualche annuvolamento di modesta entità - nel pomeriggio - a ridosso dei rilievi. In mattinata nuvolosità un po’ più densa, ma destinata rapidamente a diradarsi su estremo Nord-Est e regioni centrali adriatiche.

Temperature massime in temporanea lieve flessione su Abruzzo, Molise, regioni del Sud e Sicilia, dove i valori oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi, risultando ancora leggermente sotto la media. Clima più caldo al Nord, su Toscana, Lazio e Sardegna dove si arriverà intorno ai 30 gradi. Venti da moderati a forti settentrionali al Sud e sulla Sicilia, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 31 maggio

Sull’insieme del Paese tempo stabile e soleggiato. Nel corso della giornata si osserverà il passaggio di velature sulle regioni settentrionali e lo sviluppo di cumuli di scarso spessore attorno ai rilievi. Addensamenti localmente più consistenti durante il pomeriggio nel settore alpino dove non si possono del tutto escludere brevi rovesci a carattere isolato - più probabili nelle Alpi piemontesi e lombarde, tra le Dolomiti e la Carnia.

Temperature in aumento, ben oltre la norma anche di 5-6 gradi. Clima estivo, con punte massime fino a 30-32 gradi al Nord, su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti: settentrionali in indebolimento anche al Sud, con gli ultimi rinforzi su Canale d’Otranto e mar Ionio.