Meteo, anticiclone in rinforzo: domani ultime piogge e temporali, ecco dove

Fino a giovedì l’Italia resterà ai margini di una vasta area di alta pressione in espansione verso l’Europa occidentale. Di conseguenza, sulle nostre regioni resterà attivo un flusso di correnti nord-occidentali che manterrà condizioni di variabilità in diverse zone. In particolare, nelle prossime ore la coda di una perturbazione, trasportata da queste correnti e diretta verso i Balcani, si sposterà verso il settore adriatico, fino a interessare il Sud nella prima parte di giovedì. Durante questa fase le temperature, a causa anche dei venti di Maestrale, resteranno leggermente sotto la media al Sud, mentre nel resto del Paese i valori saranno vicini alla norma, ma con picchi anche leggermente oltre.

Da venerdì i dati confermano l’entrata in scena l’Anticiclone Nordafricano che andrà ad abbracciare inizialmente il Centro-Nord, per poi estendersi anche al Meridione entro il fine settimana, con conseguente generale stabilizzazione del tempo. La massa d’aria calda che trascinerà con sé determinerà una sensibile crescita delle temperature, con picchi massimi anche leggermente oltre i 30 gradi nel weekend; valori, questi, di stampo estivo proprio in concomitanza con l’esordio dell’estate meteorologica che prenderà il via domenica 1° giugno.

Le previsioni meteo per giovedì 29 maggio

Domani tempo stabile al Centro-Nord e sulle Isole maggiori, a parte il transito di qualche nuvola e sporadiche piogge o rovesci al mattino sui rilievi molisani, e nel pomeriggio sul basso Lazio. Al Sud tempo instabile con piogge sparse e qualche temporale, eccetto nella bassa Calabria, in miglioramento dal pomeriggio a partire dalle zone settentrionali.

Temperature massime in lieve calo al Sud, stazionarie o in leggero rialzo altrove; punte di 27-28 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, fino a 30 gradi sulle Isole. Ventoso per Maestrale su medio Adriatico, Sud e isole maggiori; locali episodi di Foehn nelle valli alpine. Molto mossi i mari a ovest e a sud delle isole maggiori.

Le previsioni meteo per venerdì 30 maggio

Tempo soleggiato in tutta Italia, con temporanee velature in transito e qualche annuvolamento più compatto al Nord-Est, in Calabria e a ridosso dei monti nel pomeriggio.

Temperature per lo più in leggero aumento. Massime per lo più comprese tra i 25 ai 30 gradi al Centro-Nord, in Campania e sulle Isole; valori più contenuti nel resto del Sud, ancora leggermente sotto la media in Puglia. Ventoso per venti settentrionali al Sud e in Sicilia, con mari mossi o molto mossi.