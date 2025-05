Meteo, mercoledì 28 tra sole e rischio temporali: ecco dove

L’Italia resta per il momento ai margini di una vasta area di alta pressione in espansione verso l’Europa occidentale. Di conseguenza, almeno fino a giovedì, sulle nostre regioni resterà attivo un flusso di correnti nord-occidentali che manterrà condizioni di variabilità. In particolare, nella seconda parte di mercoledì 28 maggio, la coda di una perturbazione (la numero 10 del mese) diretta verso i Balcani raggiungerà l’arco alpino per poi scivolare verso le regioni nord-orientali e quelle centrali adriatiche fra la sera e la notte, fino a interessare il Sud nella prima parte di giovedì. Durante questa fase le temperature, a causa anche dei venti di Maestrale, resteranno leggermente sotto la media al Sud, mentre nel resto del Paese i valori saranno vicini alla norma, ma con picchi anche leggermente oltre.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 maggio

Tempo inizialmente soleggiato, con delle velature passeggere e qualche addensamento più compatto su Alpi, medio Adriatico e parte del Sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci o brevi temporali sulle Alpi centro-orientali e nell’Appennino Calabro-Lucano. Fra tardo pomeriggio e sera, tendenza ad estensione dei fenomeni sulle pianure delle Venezie e le coste dell’alto Adriatico fino alla Romagna. Nella notte i temporali si sposteranno verso le regioni centrali adriatiche. Temperature massime in aumento al Nord e, leggermente, anche al Centro; senza grandi variazioni altrove. Valori fra 23 e 27 gradi, con locali punte un po’ più elevate sulle Isole. Venti di Maestrale a tratti moderati al Sud e intorno alle isole maggiori, con mari in prevalenza mossi. Locali episodi di Foehn nelle valli alpine occidentali.

Le previsioni meteo per giovedì 29 maggio

Tempo stabile al Centro-Nord e sulle Isole, a parte il transito di qualche nuvola e sporadiche piogge al mattino sui rilievi abruzzesi e molisani, e nel pomeriggio sul basso Lazio. Al Sud tempo instabile con piogge sparse e qualche temporale, eccetto nella bassa Calabria, in miglioramento dal pomeriggio a partire dalle zone settentrionali. Temperature massime in lieve calo al Sud, stazionarie o in leggero rialzo altrove; punte di 27-28 gradi nel versante tirrenico e in Sicilia, fino a 30 gradi sulla Sardegna. Ventoso per Maestrale su medio Adriatico, Sud e Isole; locali episodi di Foehn nelle valli alpine. Molto mossi i mari a ovest e a sud delle isole maggiori.