Luna del Raccolto, quando ammirare la prima luna piena d’autunno

La Luna del Raccolto sarà quella più vicina all'equinozio d'autunno e il primo plenilunio della stagione autunnale. Quando puntare gli occhi al cielo per ammirare lo spettacolo celeste? Scopriamolo insieme.

Plenilunio di settembre 2023, quando ammirarlo

Dopo averci regalato due pleniluni il mese scorso, che hanno visto entrambi brillare in cielo una Superluna, il nostro satellite tornerà in fase di piena il prossimo 29 settembre 2023. Anche stavolta gli skywatcher possono sperare in una Luna Super, perché nel momento in cui raggiungerà tecnicamente la fase di piena - e più precisamente alle 11.58 ora italiana - si troverà a una distanza di 361.552 km dal perigeo.

Purtroppo a quell'ora il Sole sarà già alto nel cielo e non potremmo scorgere la luminosità del nostro satellite, sarà quindi necessario attendere le ore dopo il tramonto per poter ammirare la Luna in tutto il suo splendore.

Sebbene la Luna Piena di settembre risulti più distante dal perigeo - ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra - rispetto a quelle di agosto, la sua grandezza e luminosità risulteranno comunque maggiori rispetto a una normale Luna piena. Ma non sarà solo questo a renderla speciale.



©Stellarium - cielo del 29 settembre ore 21.00 circa

Luna Piena del Raccolto, perché si chiama così

Il termine indica il primo plenilunio che si verifica in prossimità dell'equinozio d'autunno. Il plenilunio del raccolto - noto anche con il nome di "Harvest Moon" non si verifica sempre a settembre, ma può anche brillare nel cielo di ottobre, come è avvenuto nel 2020.

Se il nome Luna del Raccolto serviva alle tribù degli Algonchini per indicare il periodo in cui la luce della luna piena permetteva di mandare avanti il lavoro di raccolta anche la notte, vi sono anche altri termini con i quali si identifica il plenilunio di settembre. Può essere identificata anche con il nome di "Luna del Mais", altro nome usato dai nativi americani per indicare uno dei prodotti che abbondavano nei campi in questo periodo.

Luna del Raccolto e alba anticipata, quale collegamento?

Quando la Luna raggiunge la sua fase di piena vicino all'equinozio d'autunno l'orbita del nostro satellite risulta essere "più parallela" all'orizzonte. Ciò determina notti in cui il nostro satellite - dopo la Luna Piena del Raccolto - sorge a est prima, regalandoci dopo il tramonto suggestive serate al chiaro di luna.

Proprio questa sua posizione farà in modo che le onde luminose blu -disperdendosi nell'atmosfera - lascino passare un numero più alto di onde rosse, regalandoci un satellite che si presenterà con una intensa colorazione arancione-rossastra.