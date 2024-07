Quando vedremo la Luna Blu 2024? Ecco la data

Abbiamo appena salutato la Luna Piena del Cervo, che ha illuminato il firmamento domenica 21 luglio, e già si parla di un evento che vede protagonista - ancora una volta - il nostro satellite naturale. La Luna Blu è sicuramente un evento abbastanza raro, destinato a catturare l'attenzione degli skywatcher. Ma di cosa si tratta e quando si verificherà la prima Luna Blu 2024?

Cos'è la Luna Blu?

Con il termine Luna Blu si indica un fenomeno abbastanza raro che si verifica nel calendario lunare, che può scaturire da due eventi distinti. Il primo - e più comune - è quello che vede due lune piene in uno stesso mese del calendario gregoriano. In questo caso si parla di "Luna Blu mensile".

Il secondo evento - decisamente più raro - si verifica quando in una stagione astronomica ci sono 4 Lune Piene. Sappiamo che un ciclo lunare dura all'incirca un mese, e di norma ogni stagione - scandita da solstizi ed equinozi - presenta tre pleniluni. Può tuttavia accadere che, in una stessa stagione, se ne verifichino 4. In questo caso il terzo plenilunio prende il nome di "Luna Blu stagionale".

Ogni ciclo lunare non dura un mese esatto, ma 29,5 giorni. Questo significa che per completare 12 cicli lunari ci vogliono 354 giorni, ovvero 11/12 giorni in meno di un anno solare. La differenza tra anno lunare e anno solare determina ogni 2,5/3 anni una Luna piena "in più".

Di che colore è una Luna Blu?

Il nome suggestivo dato a questi due eventi che possono scaturire da "anomalie" mensili o stagionali, potrebbe far pensare a una Luna di colore blu. In realtà alzando gli occhi al cielo quando il disco lunare è completamente illuminato non noteremo alcuna differenza di tonalità.

Una Luna Blu - stagionale o mensile - brillerà sempre con le sue consuete tonalità.

Quando sarà la prossima Luna Blu stagionale?

L'appuntamento con la Luna Blu stagionale è fissato per il prossimo 19 agosto alle 18:26 GMT (20:26 ora italiana). Sarà la Luna dello Storione a regalarci questo spettacolo raro, poiché sarà la terza Luna Piena tra il solstizio d'estate e l'equinozio d'autunno. Il nostro satellite si troverà nella costellazione dell'Acquario.

Per comprendere la rarità dell'evento basta pensare che - per poter assistere di nuovo a una Luna Blu stagionale - dovremmo attendere il 20 maggio 2027, mentre il 31 maggio 2026 potremmo vedere brillare nel cielo una Luna Blu mensile.

Superluna Blu 2024, un evento imperdibile

A rendere ancora più spettacolare e imperdibile il plenilunio di agosto contribuirà il fatto che il nostro satellite si troverà abbastanza vicino al perielio da poter essere definito "Superluna".

Alzando gli occhi al cielo il prossimo 19 agosto, avremmo quindi la possibilità di ammirare la prima Luna Blu 2024 che avrà anche tutte le caratteristiche per potersi fregiare del termine "Super". Lo spettacolo è quindi assicurato, e a noi non resta che augurarvi cieli sereni.