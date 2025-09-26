Lo smog fa male anche alla vista dei bambini: aumentano le miopie

L’inquinamento atmosferico fa male anche alla vista dei più piccoli, contribuendo all’aumento delle miopie. Un'aria più pulita invece protegge e persino migliorarla, soprattutto tra gli studenti delle scuole primarie.



A sostenerlo è un nuovo studio, appena pubblicato su Pnas Nexus e coordinato da Zongbo Shi dell'Università inglese di Birmingham, che ha utilizzando tecniche avanzate di intelligenza artificiale.

Smog e boom di miopie

L'esposizione a livelli più bassi di smog, in particolare biossido di azoto e particolato, fine è associata alla capacità dei bambini di vedere bene senza occhiali. Ridurre l'esposizione a questi inquinanti potrebbe contribuire a rallentare la progressione della miopia, sempre più comune già nei più piccoli, anche per il molto tempo passato davanti a dispositivi elettronici.



L’inquinamento atmosferico può provocare infiammazione e stress agli occhi, ridurre l'esposizione alla luce solare e innescare cambiamenti nell'occhio che ne alterano la forma, portando alla miopia.

“Non solo salute respiratoria”

"Sebbene la genetica e il tempo trascorso davanti allo schermo siano da tempo riconosciuti come fattori che contribuiscono alla miopia infantile, questo studio è tra i primi a isolare l'inquinamento atmosferico come un fattore di rischio significativo e modificabile”, spiega Zongbo Shi.

"L'aria pulita non riguarda solo la salute respiratoria, ma anche la salute visiva. I nostri risultati dimostrano che migliorare la qualità dell'aria potrebbe essere un prezioso intervento strategico per proteggere la vista dei bambini, soprattutto durante i loro anni di sviluppo, più vulnerabili".



