Leoni marini attaccano i bagnanti, terrore in spiaggia. VIDEO

Alcuni leoni marini hanno caricato in direzione di un gruppo di turisti sulla spiaggia, fuggiti urlando e in preda al panico. È successo a La Jolla Cove, una spiaggia di San Diego in California. Il video, girato da una persona presente lì vicino, mostra il momento in cui i leoni marini escono dall’acqua e caricano verso la folla di bagnanti. Appena arrivati gli animali, un messaggio è stato diffuso tramite altoparlanti: “Per favore, lasciate molto spazio a quei grandi leoni marini. È già accaduto che mordessero persone, e si tratta di animali protetti”.

Leoni marini attaccano bagnanti: i precedenti

Non è infatti la prima volta che si verifica un simile incidente: i leoni marini vanno spesso sulla spiaggia di La Jolla Cove, ed è stato documentato a più riprese un comportamento ostile nei confronti degli esseri umani. Anche per questo sono esposti diversi cartelli che mettono in guardia i bagnanti, consigliando loro di tenersi alla larga da questi grandi animali.