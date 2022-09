Leccare il coperchio dello yogurt non è una buona abitudine (a meno di farlo con attenzione)

Leccare il coperchio dello yogurt: si tratta di un gesto del tutto spontaneo e quasi istintivo, che viene fatto per golosità e per evitare lo spreco di cibo, ma che può causare potenzialmente dei danni (anche gravi, a lungo termine) alla salute delle persone. Infatti, basta pensare che questo oggetto, nella maggior parte dei casi, è realizzato in alluminio, una sostanza che è di per sé tossica per il nostro organismo.

Forse sarebbe meglio preferire prodotti che utilizzano un packaging differente, magari in vetro o con materiali diversi dall’alluminio. O, più semplicemente, prestare attenzione a non rovinare l'involucro di alluminio, evitando quindi la contaminazione del cibo. Insomma, se proprio non si riesce a resistere all'idea di leccare o ripulire il coperchio dello yogurt, meglio farlo con un po' d'attenzione.

Non solo gli yogurt

Un’assunzione eccessiva di alluminio può causare danni a vari organi e apparti del nostro organismo, tra cui anche il sistema nervoso. Proprio per questo motivo bisognerebbe stare particolarmente attenti quando ingeriamo cibi che sono stati a contatto con l'alluminio.

È bene precisare che, in linea di massima, il coperchio in alluminio degli yogurt è rivestito da un sottile strato di plastica, utile proprio a evitare il contatto diretto con il cibo. Quando lecchiamo o raschiamo con un cucchiaino il coperchio, però, questo rivestimento plastificato può essere danneggiato e quindi determinare l'ingresso nel cibo di una piccola quantità di alluminio. Un discorso analogo vale per le lattine, i tubi e gli imballaggi realizzati con questo materiale.

Ma c'è una buona notizia: nonostante le fonti di alluminio a cui siamo esposti quotidianamente siano tante, in questo modo si assumono solo piccolissime quantità di questo metallo, spesso non sufficienti per causare danni significativi alla nostra salute. Questo non toglie, però, che prestare il giusto livello di attenzione può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare problemi sul lungo periodo.