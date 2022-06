Le spiagge più costose d’Italia 2022: la classifica

Con l'inflazione che sale vertiginosamente, sono aumentati i prezzi anche per andare al mare. Scopriamo quali sono le spiagge italiane più costose del 2022.

Quanto costa andare in spiaggia nel 2022?

Il caldo è ufficialmente arrivato e dallo scorso weekend gli italiani hanno cominciato a organizzare le loro domeniche al mare. La pandemia aveva certamente inferto un colpo molto pesante al settore, ma ora che le restrizioni sono cadute, i gestori degli stabilimenti possono finalmente respirare. Se il clima è più sereno però, non lo sono i prezzi. L'impatto della guerra in Ucraina ha influito sui costi di materie prime, carburanti e ha influenzato in modo significativo anche le vacanze. Quanto costa dunque nel 2022 concedersi una giornata al mare e quali sono le spiagge più costose d'Italia?

A porsi il quesito è Altroconsumo, che ha esaminato i costi di ombrellone e lettino di 227 stabilimenti in 10 diverse località balneari. I prezzi sono stati poi messi in relazione in modo da poter stilare una classifica delle spiagge più costose d'Italia e comprendere quanto l'inflazione abbia impattato sul settore del turismo. In linea di massima è riscontrabile un aumento di circa il 10% rispetto al 2021, che già di per sé aveva visto alzare i prezzi rispetto agli anni precedenti. In questo caso l'aumento era giustificato dalla messa in sicurezza degli stabilimenti, attuate dai gestori mediante opportune spese. I sondaggi intanto stimano che si sia alzata anche la percentuale degli italiani che preferiscono la spiaggia libera (il 16%) ai lidi, fenomeno evidentemente viziato proprio da questi rincari.

Le spiagge italiane più costose del 2022

La speciale classifica delle 10 località balneari più costose per quest'anno si basa sul costo medio dei lidi (ombrellone e lettino) a persona per una settimana. In cima troviamo così la città ligure di Alassio, che ha visto aumentare a dismisura i suoi prezzi e Altroconsumo ha calcolato un costo che arriva fino a 323 euro. Segue la classifica l'ambita Gallipoli, che ha visto i suoi ombrelloni schizzare a 282 euro a persona per una settimana.

Gettonatissima è anche la Sardegna e la sua meravigliosa costa, che con Alghero si piazza al terzo posto della classifica delle spiagge più costose d'Italia per il 2022. Questa spiaggia con i suoi 194 euro a persona ha visto un incremento del 12% rispetto al 2021.

Scendendo di prezzo si giunge a Viareggio, in Toscana, che ha un costo di circa 184 euro. Appena sotto troviamo le località siciliane di Taormina e Giardini Naxos, che offrono invece una settimana in spiaggia a 180 euro.

Posizione numero 7 per Palinuro, che porterà i turisti a spendere in media 169 euro a persona. Prezzi moderati anche nella laziale Anzio, che con i suoi 159 euro offre un compromesso più accessibile al pubblico senza rinunciare alla bellezza e alla comodità del luogo. Fanalini di coda poi due spiagge del litorale Adriatico, ovvero Rimini e Senigallia che costano rispettivamente 142 e 129 euro per godersi una settimana di mare.