Ecco le auto più vendute in Italia nel 2024

Quali sono le auto più vendute in Italia nel 2024? L'anno che si è appena concluso è stato sicuramente complicato per il mercato automobilistico italiano a causa di un forte rallentamento nelle vendite, ma anche per un cambiamento importante nelle preferenze dei consumatori. Nonostante la crisi economica però ci sono dei modelli che più di altri si sono contraddistinti conquistando il "cuore" di milioni di italiani.

La classifica delle auto più vendute nel 2024 in Italia: vince la Fiat Panda

Siete curiosi di scoprire quali sono state le auto più vendute in Italia nel 2024? Partiamo dall'automobile più acquistata in Italia: al primo posto c'è la Fiat Panda con 95.386 unità vendute negli ultimi dodici mesi confermandosi uno dei modelli preferiti dagli italiani. Nonostante un incremento del prezzo, la Panda si conferma la più amata ed acquistata dagli italiani.

Al secondo posto c'è la Dacia Sandero, con 57.103 unità vendute nel 2024 e un aumento del 23% rispetto al 2023. Si tratta dell'auto gpl più venduta in Italia con oltre 43 mila unità e un market share, tra le auto gpl, del 31%. Terza posizione, invece, per la Jeep Avenger che è il suv più venduto del nostro Paese con 38.544 immatricolazioni nel corso del 2024.

Scorrendo la classifica alla posizione numero 4 troviamo la Citroen C3 con 35.658 unità vendute negli ultimi dodici mesi. Non solo, questo modello di auto a benzina senza elettrificazione è tra i più venduti con 31.000 unità immatricolate. Quinta posizione per la Toyota Yaris Cross e un totale di 34.532 unità in crescita del +6% rispetto allo scorso anno.

La top 10 delle auto più vendute nel 2024 in Italia

Al sesto posto della classifica delle 10 auto più vendute in Italia troviamo la Renault Clio con 33.231 immatricolazioni negli ultimi dodici mesi seguita in settima posizione dalla Lancia Ypsilon, modello che segnato la rinascita della Lancia con 31.533 unità vendute sul mercato italiano. Ottavo posto per la Toyota Yaris con 29.929 unità vendute con un incremento importante del +39%.

La classifica delle auto più vendute nel 2024 in Italia si chiude con la nona posizione della Peugeot 208, la city car più venduta dell'anno con 29.874 unità e un incremento del +32%. Infine decima posizione per la Renault Captur che ha chiuso l'anno con 29.479 unità immatricolate e un leggero incremento del 5%.