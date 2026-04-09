Le città più smart del mondo del 2026: una sola italiana entra in classifica

Quando si pensa alle città intelligenti, spesso si immaginano grandi metropoli ricche di grattacieli moderni, università prestigiose e poli tecnologici avanzati. In realtà, il Smart City Index 2026 propone una visione diversa. Secondo questo studio, essere una città smart oggi non significa solo avere infrastrutture futuristiche. Il vero valore sta nell’utilizzare la tecnologia per migliorare concretamente la vita dei cittadini.

Le città più smart del mondo del 2026, la classifica

La città più intelligente del mondo si conferma ancora una volta Zurigo, che nel 2026 raggiunge il punteggio complessivo più alto nel Smart City Index 2026. Con circa 433.000 abitanti, il centro svizzero rappresenta un punto di riferimento tra le realtà urbane più evolute. Ciò che la distingue non è soltanto l’avanzamento tecnologico, ma soprattutto la qualità e l’affidabilità delle sue infrastrutture. Il report sottolinea infatti come le strutture cittadine siano solide ed efficienti, contribuendo in modo decisivo al benessere quotidiano. Un altro elemento chiave è il forte rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini. La maggior parte dei residenti dichiara di avere facile accesso alle informazioni sulle decisioni pubbliche.

Sul podio restano anche Oslo e Ginevra, che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto. Tra le novità più rilevanti spicca la crescita di grandi capitali europee come Londra e Copenaghen, ora nella top 5. Allo stesso tempo, continuano a emergere città del Medio Oriente e importanti hub asiatici, segno di un panorama sempre più competitivo. Tra queste figurano Dubai, Singapore e Seul, insieme a numerosi altri centri urbani in crescita. Completano la lista città come, Lubiana, Helsinki, Amsterdam e Shanghai, esempi di un equilibrio tra innovazione digitale e infrastrutture efficienti.

Le città italiane in classifica

Per quanto riguarda l’Italia, Bologna rappresenta l’unico segnale incoraggiante, guadagnando una posizione e arrivando all’82° posto nel Smart City Index 2026. La città si distingue per un buon equilibrio tra infrastrutture tradizionali e servizi digitali, oltre a risultati molto positivi nei settori culturale e sanitario. In particolare, ottiene ottime valutazioni per la facilità di prenotare visite mediche e acquistare biglietti online. Nonostante ciò, anche qui emergono problemi rilevanti come l’aumento degli affitti e le preoccupazioni legate alla sicurezza.

Situazione diversa per le grandi città italiane: Milano arretra fino al 101° posto, mostrando difficoltà soprattutto sul piano delle infrastrutture. Ancora più marcato il calo di Roma, che scende al 143° posto. La Capitale viene indicata come un esempio critico a livello internazionale. Il principale problema riguarda la scarsa fiducia dei cittadini nelle istituzioni. A ciò si aggiungono bassi livelli di partecipazione civica e insoddisfazione diffusa per servizi pubblici e corruzione.